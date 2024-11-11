Росія та Україна в ніч проти суботи здійснили рекордну кількість атак безпілотників одна проти одної попри телефонний дзвінок обраного президента США Дональда Трампа, який минулого тижня закликав президента Росії Владіміра Путіна не ескалувати конфлікт.

Під час передвиборчої кампанії республіканець заявив, що може покласти край бойовим діям в Україні протягом кількох годин, і що говоритиме безпосередньо з Путіним, що суттєво відрізняється від підходу чинного президента Джо Байдена.

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У неділю видання Washington Post повідомило, що в четвер Трамп провів телефонну розмову з російським лідером, у якій він попросив Путіна не розпалювати виснажливу війну. Кремль раніше заявляв, що бачить «позитивні сигнали» від готовності Трампа укласти угоду, а кілька співрозмовників американської газети сказали, що Трамп висловив бажання провести більше розмов про «якнайшвидше врегулювання війни в Україні».

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Але після розмови Путіна з Трампом Росія продовжила бомбардування України. За словами президента Володимира Зеленського, в ніч із суботи на неділю Росія запустила 145 безпілотників по Україні – більше, ніж під час будь-якої нічної атаки за весь час війни.

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«Минулої ночі Росія запустила проти України рекордні 145 «Шахедів» та інших ударних безпілотників», – написав Зеленський у соціальних мережах, закликавши західних союзників Києва зробити більше для оборони України.

Росія також заявила, що в неділю збила 34 українських ударних безпілотників, націлених на Москву, що стало найбільшою спробою атаки на столицю від початку повномасштабної війни в 2022 році.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Білий дім має витратити решту 6 млрд доларів, виділених на підтримку України, до того, як Трамп вступить на посаду, попередивши про ризики припинення підтримки Києва з боку США.

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Після обрання Трампа Зеленський попередив, що не повинно бути «жодних поступок» Путіну. За його словами, передача територій або виконання інших жорстких вимог лише заохотить Кремль і призведе до ще більшої агресії. Раніше український президент також попереджав, що без допомоги США Київ зазнає поразки.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський згадав про повітряну атаку на Москву – найбільшу з початку повномасштабного вторгнення. Він подякував своїм силам, які оперують безпілотниками: «Російські військові об'єкти стають для нас усе більш доступними».

Ігри за владу починаються

Російські телеведучі привітали Трампа з перемогою на виборах, показавши минулого тижня в прайм-тайм фотографії його дружини Меланії в оголеному вигляді. Подружжя ведучих Євгенія Попова та Ольги Скабєєвої показало колаж модельних фотографій в ефірі загальнонаціонального російського шоу «60 хвилин», повідомляє Newsweek. Меланія працювала моделлю по всьому світу в 1990-х і на початку 2000-х років, перш ніж вийшла заміж за Трампа в 2005 році.

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«Тепер, коли чоловік Меланії Трамп нарешті переміг, вона готується вдруге повернутися до Білого дому, – сказав Попов. – Ось як Меланія виглядала в 2000 році. Це обкладинка журналу GQ». На багатьох фотографіях із фотосесії GQ 2000 року Меланія повністю оголена та у відвертих позах.

«Майбутня перша леді лежить на хутрі в пеньюарі. Всередині журналу – сексуальні фото Меланії біля приватного літака і на його борту. На одному з кадрів модель в одній білизні лежить на блакитній килимовій доріжці з печаткою США, так, ніби редактори чоловічого журналу заздалегідь знали щось про майбутнє своєї моделі», – розповіли ведучі.

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Новообраний президент поки що публічно не відреагував на таке «привітання». З'явившись у популярній телепрограмі, санкціонованій Кремлем, фотографії майже напевно мали бути схвалені Путіним для показу в ефірі, перш ніж вони вийшли в прямий ефір. Шоу вийшло в ефір після того, як Трамп разом зі своїм довіреним радником Ілоном Маском, як повідомляється, розмовляв із Путіним у четвер і застеріг його від «ескалації» в Україні.

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Поширення старих фотографій Меланії в популярному шоу мало стати очевидним натяком на обраного президента, який демонструє динаміку сили у відносинах між США і Росією – або принаймні те, як Путін хотів би, щоб вони були. Російський лідер десятиліттями використовував жінконенависницькі випади і риторику, щоб принизити своїх ворогів і підбадьорити прихильників.

Зараз Кремль використовує Меланію, щоб дати Трампу зрозуміти, що Росія має владу в різних формах і для досягнення своїх цілей не боїться особисто нападати на обраного президента. Путін намагається підготувати умови для повернення свого союзника в Білий дім на російських умовах. На це Трамп поки що публічно не відреагував.

Два імені викреслені зі списку

Десятки провідних республіканських політиків, стратегів і оперативників претендують на ролі в майбутній зовнішньополітичній команді Трампа, однак два провідні імені були вилучені з переліку кандидатів.

У другій адміністрації новообраного президента не буде колишньої пані посла США в ООН і кандидатки в президенти Ніккі Гейлі та колишнього держсекретаря Майка Помпео, які публічно образили двох відомих прихильників ІДІЛ, що працювали під час першого терміну Трампа.

Трамп оголосив про це в суботу ввечері на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social:

«Я не запрошуватиму колишнього посла Ніккі Гейлі та колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до адміністрації, яка зараз формується. Я дуже любив і цінував роботу з ними раніше і хотів би подякувати їм за їхню службу нашій країні».

Незрозуміло, чому засуджений злочинець вирішив виділити Хейлі та Помпео як небажаних членів своєї команди на цьому етапі переходу, або чому він не зробив подібних заяв про інших відхилених кандидатів.

Трамп міг образитися на Хейлі за те, що на виборах вона балотувалася від Республіканської партії як його опонентка. Вона різко критикувала його під час своєї передвиборчої кампанії, називаючи його «ненормальним». Пізніше колишня губернаторка Південної Кароліни заявила, що проголосує за Трампа.

Помпео не мав такого рівня публічних зіткнень із новообраним президентом. Під час першого терміну Трампа він обіймав дві впливові посади: держсекретаря і директора ЦРУ.

Старший радник Трампа заявив BBC, що Зеленський «несерйозно» розраховує на звільнення Криму

Старший радник новообраного президента США Брайан Ланза заявив, що Трамп «зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дозволити їй повернути окуповані Росією території», – повідомляє BBC.

Ланза – стратег Республіканської партії – сказав BBC, що адміністрація Трампа запитає Зеленського, яким він бачить «реалістичне бачення миру».

«І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що ми можемо досягти миру, лише якщо у нас буде Крим, він покаже нам свою несерйозність. Говорячи про припинення цих бойових дій, Зеленський каже, що мир буде лише тоді, коли Крим буде повернуто. У нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає», – сказав Ланза.

За словами Зеленського, Київ отримав «важливі рішення від партнерів. Ті, які дійсно допомагають».

У своєму вечірньому зверненні в неділю, 10 листопада, президент Володимир Зеленський окреслив поточні пріоритети роботи Києва з європейськими та північноамериканськими союзниками, а саме протиповітряна оборона в зимовий період, «реальний прогрес у питаннях дальнобійності» та дозвіл США своїм підрядникам надавати технічну підтримку.

Зеленський розпочав своє звернення словами: «Цього тижня ми також маємо важливі рішення від наших партнерів. Ті, які дійсно нам допомагають».

Він сказав, що Париж уже допоміг, схваливши передачу Україні неназваної кількості ракет, а також згадав про допомогу союзника в підготовці військовослужбовців ЗСУ, сказавши: «Ми також продовжуємо з Францією надзвичайно цінну програму підготовки наших воїнів», яка може містити постійну підготовку пілотів для ВПС України на додачу до програм для Сухопутних військ України.

Зеленський наголосив на нагальній необхідності роботи щодо співпраці з США до зими і, ймовірно, до кінця січня 2025 року:

«Ми працюємо з нашими партнерами зі Сполучених Штатів над новими оборонними пакетами, які посилюють нашу систему протиповітряної оборони. Це дуже важливо, оскільки ми входимо в зиму, стикаючись з постійними російськими ударами. Нам також потрібен реальний прогрес у розвитку далекобійного потенціалу». Він, очевидно, мав на увазі, що адміністрація Байдена досі не погоджується послабити обмеження на завдавання ударів по військових об'єктах на території Росії.

Президент України звернувся до технічних експертів оборонної промисловості США з проханням допомогти прискорити ремонт і впорядкувати технічне обслуговування військової техніки, наданої союзниками.

«Зараз розглядається рішення, яке дозволить американським підрядникам працювати в Україні для ремонту та обслуговування техніки, що значно прискорить ці процеси», – сказав Зеленський.

За його словами, Канада працює над постачанням додаткових систем протиповітряної оборони NASAMS.

Зеленський повідомив, що Велика Британія ухвалила «нове рішення щодо санкцій проти російських суб'єктів, які беруть участь у воєнних діях – це також дуже важливо. Всі російські компанії та особи, які підтримують російську оборонну промисловість, повинні бути ізольовані в усьому світі, щоб послабити здатність Росії ухилятися від справжньої дипломатії і продовжувати розпалювати війну. Санкції потрібні всім у світі, щоб насамперед підірвати впевненість Путіна в собі».

Зеленський також відзначив допомогу Литви, зокрема, закупівлі та виробництво в Україні, а також допомогу Швеції, яка містить «як цивільну, так і військову підтримку, особливо щодо нашої морської безпеки».

Зеленський завершив своє звернення, наголосивши на дипломатії та військовій допомозі як ключами до успішного для України результату:

«Ми вдячні кожному з наших партнерів у всьому світі, всім політичним і громадським лідерам, які прагнуть забезпечити успіх справжньої дипломатії. Ми дуже чітко розуміємо, що дипломатія не має перспектив без сили. Без чіткого розуміння дипломатичних цілей зброя сама по собі не зробить роботу. Тому сила і дипломатія повинні працювати пліч-о-пліч. Це єдиний спосіб забезпечити тривалий мир і не допустити повторення подібної війни. І це цілком можливо».