Україна і Данія уклали угоди про закупівлю озброєння в українських виробників на суму близько 535 млн євро, повідомило Міністерство оборони України.
Оборонні угоди України і Данії - подробиці
Міністерства оборони та з питань стратегічних галузей промисловості України підписали з Міноборони Данії угоди, що визначають конкретні проєкти, терміни фінансування та поставок зброї.
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Фінансування угод забезпечать Данія, Швеція та відсотки від заморожених російських активів.
Данія стала першою країною, яка закуповує озброєння безпосередньо в українських оборонних підприємств.
Ці угоди є результатом домовленостей, досягнутих у вересні в Києві.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков наголосив на важливості міжнародної підтримки та назвав "данську модель" співпраці прикладом солідарності.
Що таке "данська модель" співпраці
"Данська модель" передбачає пряму закупівлю озброєння в українських виробників.
Вона фінансується урядами Данії та Швеції, а також за рахунок відсотків від заморожених російських активів.
Така співпраця — важливий крок у зміцненні обороноздатності України.
Данія надала перші 40 млн євро на виробництво САУ "Богдана"
20 вересня Міністерство оборони України отримало 40,7 млн євро з пакету допомоги від Данії на українське виробництво озброєння.
Загалом Данія виділила 50 млн євро на виробництво 18 новітніх українських САУ "Богдана".
Виробництво озброєння в Україні дає логістичні переваги та сприяє розвитку оборонної промисловості.