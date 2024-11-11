Україна і Данія уклали угоди про закупівлю озброєння в українських виробників на суму близько 535 млн євро, повідомило Міністерство оборони України.

Оборонні угоди України і Данії - подробиці

Міністерства оборони та з питань стратегічних галузей промисловості України підписали з Міноборони Данії угоди, що визначають конкретні проєкти, терміни фінансування та поставок зброї.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фінансування угод забезпечать Данія, Швеція та відсотки від заморожених російських активів.

Advertisement

Данія стала першою країною, яка закуповує озброєння безпосередньо в українських оборонних підприємств.

Ці угоди є результатом домовленостей, досягнутих у вересні в Києві.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков наголосив на важливості міжнародної підтримки та назвав "данську модель" співпраці прикладом солідарності.

Що таке "данська модель" співпраці

"Данська модель" передбачає пряму закупівлю озброєння в українських виробників.

Вона фінансується урядами Данії та Швеції, а також за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Така співпраця — важливий крок у зміцненні обороноздатності України.

Данія надала перші 40 млн євро на виробництво САУ "Богдана"

20 вересня Міністерство оборони України отримало 40,7 млн євро з пакету допомоги від Данії на українське виробництво озброєння.

Advertisement

Загалом Данія виділила 50 млн євро на виробництво 18 новітніх українських САУ "Богдана".

Виробництво озброєння в Україні дає логістичні переваги та сприяє розвитку оборонної промисловості.