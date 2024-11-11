Майбутній 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп видасть десятки указів у перші дні роботи на посаді, повідомляє AP.

Трамп "посадить Україну та Росію за стіл переговорів" − подробиці

У списку Трампа на перші дні роботи є такі плани:

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почати масову депортацію мігрантів;

скасувати політику адміністрації Байдена у сфері освіти;

реорганізувати федеральний уряд шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього і його поплічників;

помилувати людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;

"посадити Україну та Росію за стіл переговорів".

"Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити [нафту в Алясці − ред.]", − наголосив республіканець.

Плани Трампа на посаді президента США − що відомо

Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію про те, що Київ заздалегідь поінформували про телефонну розмову між майбутнім президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Владіміром Путіним.

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Російський лідер Владімір Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп прислухатиметься до інтересів і вподобань Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок чи вигод у відповідь.

Москва не виключає можливе спілкування між російським президентом Владіміром Путіним і майбутнім президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року.

Більше по темі Україну не попереджали про розмову Трампа та Путіна − МЗС Раніше Штати вже повідомили про готовність підтримати переговори між Україною та Росією.

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