Майбутній 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп видасть десятки указів у перші дні роботи на посаді, повідомляє AP.

Трамп "посадить Україну та Росію за стіл переговорів" − подробиці

У списку Трампа на перші дні роботи є такі плани:

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  • почати масову депортацію мігрантів;
  • скасувати політику адміністрації Байдена у сфері освіти;
  • реорганізувати федеральний уряд шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього і його поплічників;
  • помилувати людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;
  • "посадити Україну та Росію за стіл переговорів".

"Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити [нафту в Алясці − ред.]", − наголосив республіканець.

Плани Трампа на посаді президента США − що відомо

Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію про те, що Київ заздалегідь поінформували про телефонну розмову між майбутнім президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Владіміром Путіним.

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Російський лідер Владімір Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп прислухатиметься до інтересів і вподобань Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок чи вигод у відповідь.

Москва не виключає можливе спілкування між російським президентом Владіміром Путіним і майбутнім президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року.

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Раніше Штати вже повідомили про готовність підтримати переговори між Україною та Росією.

Радники Дональда Трампа, який здобув перемогу на виборах президента США, висунули низку версій плану замороження лінії фронту в Україні.

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