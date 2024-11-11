Майбутній 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп видасть десятки указів у перші дні роботи на посаді, повідомляє AP.
Трамп "посадить Україну та Росію за стіл переговорів" − подробиці
У списку Трампа на перші дні роботи є такі плани:
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- почати масову депортацію мігрантів;
- скасувати політику адміністрації Байдена у сфері освіти;
- реорганізувати федеральний уряд шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього і його поплічників;
- помилувати людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;
- "посадити Україну та Росію за стіл переговорів".
"Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити [нафту в Алясці − ред.]", − наголосив республіканець.
Плани Трампа на посаді президента США − що відомо
Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію про те, що Київ заздалегідь поінформували про телефонну розмову між майбутнім президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Владіміром Путіним.
Російський лідер Владімір Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп прислухатиметься до інтересів і вподобань Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок чи вигод у відповідь.
Москва не виключає можливе спілкування між російським президентом Владіміром Путіним і майбутнім президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року.
Україну не попереджали про розмову Трампа та Путіна − МЗС
Радники Дональда Трампа, який здобув перемогу на виборах президента США, висунули низку версій плану замороження лінії фронту в Україні.