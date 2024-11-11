Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про перемогу над "Хезболлою" після ліквідації її лідера Хасана Насралли, повідомляє Reuters.
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Виступаючи на церемонії в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю, Кац наголосив, що ліквідація Насралли стала "головним досягненням" Ізраїлю.
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"Тепер наша робота полягає в тому, щоб продовжувати чинити тиск для того, щоб принести плоди цієї перемоги", — сказав Кац.
За його словами, Ізраїль не зацікавлений у втручанні у внутрішню ліванську політику, оскільки Ізраїль "засвоїв наші уроки".
Кац сподівається, що міжнародна коаліція політично скористається цією можливістю, і що Ліван приєднається до інших країн у нормалізації відносин з Ізраїлем.
Ліквідація лідера «Хезболли» Хасана Насралли
28 вересня ЦАХАЛ заявив про загибель лідера «Хезболли» Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті.
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Зазначається, що Хасан Насралла був ліквідований разом з командувачем Південного фронту Алі Каркі та іншими командирами угруповання 27 вересня.
Ізраїльська армія вдарила по центральному штабу «Хезболли», який розташовувався під землею під житловим будинком.
«Удар був нанесений в той час, коли вище командування «Хезболли» керувало зі штаб-квартири та здійснювало терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль», - повідомили Збройні сили Ізраїлю.
Згодом «Хезболла» підтвердила смерть Хасана Насралли.
У США заявили, що Ізраїль заздалегідь не попереджав Сполучені Штати про удари по Бейруту.