Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про перемогу над "Хезболлою" після ліквідації її лідера Хасана Насралли, повідомляє Reuters.

Після ліквідації Насралли: Ізраїль закликає Ліван до миру

Виступаючи на церемонії в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю, Кац наголосив, що ліквідація Насралли стала "головним досягненням" Ізраїлю.

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"Тепер наша робота полягає в тому, щоб продовжувати чинити тиск для того, щоб принести плоди цієї перемоги", — сказав Кац.

За його словами, Ізраїль не зацікавлений у втручанні у внутрішню ліванську політику, оскільки Ізраїль "засвоїв наші уроки".

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Кац сподівається, що міжнародна коаліція політично скористається цією можливістю, і що Ліван приєднається до інших країн у нормалізації відносин з Ізраїлем.

Ліквідація лідера «Хезболли» Хасана Насралли

28 вересня ЦАХАЛ заявив про загибель лідера «Хезболли» Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті.

Більше по темі Ізраїль офіційно заборонив діяльність БАПОР на своїй території Наприкінці жовтня ізраїльський Кнесет ухвалив законопроєкт, який перешкоджає діяльності на території країни цього Агентства ООН.

Зазначається, що Хасан Насралла був ліквідований разом з командувачем Південного фронту Алі Каркі та іншими командирами угруповання 27 вересня.

Ізраїльська армія вдарила по центральному штабу «Хезболли», який розташовувався під землею під житловим будинком.

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«Удар був нанесений в той час, коли вище командування «Хезболли» керувало зі штаб-квартири та здійснювало терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль», - повідомили Збройні сили Ізраїлю.

Згодом «Хезболла» підтвердила смерть Хасана Насралли.

У США заявили, що Ізраїль заздалегідь не попереджав Сполучені Штати про удари по Бейруту.