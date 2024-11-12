У ніч проти 12 листопада в Бєлгородській області Росії безпілотники налетіли на нафтобаз в Старооскольському міському окрузі, повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA, цитуючи місцевого губернатора В’ячеслава Гладкова.

Атака дронів на нафтобазу в Бєлгородській області − подробиці

Як зазначається, дрони налетіли на територію Старооскольського міського округу.

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По нафтобазі вдарили дрони, внаслідок чого почалася пожежа, яку вдалося загасити. Однак за даними Гладкова, один із резурвуарів загорівся після вибуху дрона.

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Російський губернатор зазначив, що на місці працювали десять пожежних розрахунків, які ліквідували займання.

Вороже міністерство оборони заявило, що російська ППО нібито збила 13 дронів сьогодні вночі: 9 − над Бєлгородською областю, два − над Брянською, а ще два − над Курщиною.