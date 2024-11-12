У ніч проти 12 листопада в Бєлгородській області Росії безпілотники налетіли на нафтобаз в Старооскольському міському окрузі, повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA, цитуючи місцевого губернатора В’ячеслава Гладкова.
Атака дронів на нафтобазу в Бєлгородській області − подробиці
Як зазначається, дрони налетіли на територію Старооскольського міського округу.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
По нафтобазі вдарили дрони, внаслідок чого почалася пожежа, яку вдалося загасити. Однак за даними Гладкова, один із резурвуарів загорівся після вибуху дрона.
Російський губернатор зазначив, що на місці працювали десять пожежних розрахунків, які ліквідували займання.
Вороже міністерство оборони заявило, що російська ППО нібито збила 13 дронів сьогодні вночі: 9 − над Бєлгородською областю, два − над Брянською, а ще два − над Курщиною.
Безпілотник налетів на нафтобазу в Ставропольському краї Росії
У ніч проти 1 листопада дрон налетів на нафтобазу в місті Світлоград Ставропольського краю РФ.
Супутники вперше зафіксували підготовку російської ядерної ракети Р-30 Булава
У ніч на 4 жовтня дрони Служби безпеки України разом із Силами оборони завдали ударів по нафтобазі "Аннанєфтєпродукт" у Воронезькій області РФ. За даними джерел Kyiv Post у СБУ, там розміщувалося 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.