11 листопада Північна Корея схвалила угоду про всебічне стратегічне партнерство з Росією, пише Голос Кореї.

КНДР ратифікувала договір про стратегічне партнерство з РФ − подробиці

"Указом Голови Державних справ КНДР ратифіковано Угоду про всебічне стратегічне партнерство між КНДР і Російською Федерацією", − йдеться в повідомленні.

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У тексті угоди зазначається, що в разі військового нападу на одну з країн інша негайно надасть військову та будь-яку іншу підтримку.

Сторони не укладатимуть домовленостей із третіми державами, спрямованих проти одна одної, а також не дозволятимуть використовувати свою територію для порушення суверенітету партнерів.

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Договір передбачає співпрацю для зміцнення "багатополярного світового порядку" та розвитку прикордонних відносин.

Путін направив у Думу Договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю

Президент Росії Владімір Путін вніс 14 жовтня до Державної Думи проєкт закону про ратифікацію Угоди про стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.

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Ця угода, яка передбачає можливу військову підтримку, була оприлюднена через базу даних законодавчої діяльності Думи.

Ппункт про військову допомогу дуже нагадує положення з Договору про дружбу і взаємну допомогу між СРСР і Північною Кореєю від 1961 року.

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19 червня президенти Північної Кореї і Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яким відносини між двома країнами підвищені до рівня союзницьких.