Естонія надасть Україні новий військовий пакет для потреб Збройних сил України, повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Коли Естонія надішле військову допомогу − подробиці
Певкур підписав у електронному вигляді новий пакет, який міститиме одяг і стрілецьку зброю.
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Зеленський, своєю чергою, подякував союзникам за надання Україні підтримки ще з початку повномасштабної війни. Естонія лідирує у виділенні 0,25% свого ВВП на військові потреби України. Це закріплено у двосторонній безпековій угоді.
За словами естонського міністра, нові пакети надійдуть до України вже у 2025 році
Зеленський і Певкур також обговорили оборонні потреби України та необхідну допомогу для комплектування нових бригад. Окрему увагу приділили питанням фінансування виробництва далекобійних безпілотників в Україні та важливості голосу Естонії та всіх країн Балтії на підтримку вступу України до Євросоюзу та НАТО.
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Естонська компанія надішле Україні ракети ППО для випробувань у бойових умовах
Протягом кількох наступних місяців естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies надасть Україні для випробувань ракети ППО.
Ракети, які тестуватиме Україна, призначені для протидії безпілотникам і здатні збивати цілі на висоті до двох кілометрів.
Естонія може закуповувати оборонну продукцію України. Існує варіант обходу заборони на експорт зброї через воєнний стан за допомогою створення спільного підприємства, яке вироблятиме оборонну продукцію саме для естонської армії, аби це був не експорт, а виробництвом для потреб Естонії.
Естонія реструктурує допомогу для України, щоб у ній переважала продукція естонських підприємств.