Естонія надасть Україні новий військовий пакет для потреб Збройних сил України, повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Коли Естонія надішле військову допомогу − подробиці

Певкур підписав у електронному вигляді новий пакет, який міститиме одяг і стрілецьку зброю.

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Зеленський, своєю чергою, подякував союзникам за надання Україні підтримки ще з початку повномасштабної війни. Естонія лідирує у виділенні 0,25% свого ВВП на військові потреби України. Це закріплено у двосторонній безпековій угоді.

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За словами естонського міністра, нові пакети надійдуть до України вже у 2025 році

Зеленський і Певкур також обговорили оборонні потреби України та необхідну допомогу для комплектування нових бригад. Окрему увагу приділили питанням фінансування виробництва далекобійних безпілотників в Україні та важливості голосу Естонії та всіх країн Балтії на підтримку вступу України до Євросоюзу та НАТО.