Служба безпеки України затримала ще одного агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації у Сумській області, який намагався зібрати й передати Росії локації українських захисників, що обороняють північні кордони нашої держави.

СБУ викрила агента ФСБ, який намагався передати росіянам локації ЗСУ

Агент мав розвідати координати укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, які обороняють північний кордон України з Росією.

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У разі вдалого отримання геолокацій Сил оборони Росія планувала вдарити по них, зокрема ракетами й дронами-камікадзе типу "Шахед".

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Контррозвідка затримала зрадника на прикордонні Шосткинського району. У нього вилучили мобільний телефон, з якого той мав надіслати агентурний звіт російській спецслужбі.

Яке покарання загрожує агенту ФСБ, який намагався передати росіянам локації ЗСУ

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Більше по темі СБУ викрила агента російського ГРУ в лавах ТЦК на Волині Ним виявився 30-річний військовослужбовець, який проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Україні затримали керівників міжнародного наркосиндикату

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували міжнародну злочинну організацію, яка займалася виготовленням, контрабандою та збутом наркотиків в Україні та за її межами.

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За результатами спецоперації на території семи регіонів України викрили 17 членів угруповання. Одночасно ліквідували дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кг наркотиків, зокрема, особливо небезпечні психотропи – PVP та мефедрон.

Зловмисники налагодили постачання в Україну ЛСД, кокаїну, МДМА, канабісу та інших наркотиків, які збували через спеціально створені Телеграм-канали.