Супутникові знімки показали спорядження та підготовку міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 "Булава" в Росії, пише видання "Defense Express".

Росія готує ядерну ракету Р-30 Булава − подробиці

Як зазначається, на знімках показаний процес спорядження та підготовки російської міжконтинентальної балістичної ракети, яка є одним з елементів "ядерної тріади" ворога та розміщується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 Борей.

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На фото, ймовірно, робота 12-го Головного управління ворожого міноборони, яке відповідає за обслуговування ядерного озброєння.

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Фото: Defense Express

Журналісти пояснили, що транспортно-пусковий контейнер із ракетою Р-30 "Булава" (сірого кольору) розміщений в нижньому лівому куті на знімку.Раніше подібні знімки не потрапляли у публічний простір, а підготовчі роботи щодо ракет, які можуть виступати носіями ядерної зброї, не афішували.

Більше по темі Північна Корея ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Росією Указ підписали 11 листопада, хоча саму угоду Кім Чен Ин та Владімір Путін підписали ще 19 червня у Пхеньяні.

"Доволі показово, що самі росіяни навіть не намагаються хоч якось маскуватись, тобто вони навіть демонстративно проводять роботи з підготовки МБР морського базування, яку ймовірно далі мали б завантажувати на один з атомних підводних крейсерів проєкту 955", − додало Defence Express.

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Лукашенко заявив, що готовий застосувати ядерну зброю за однієї умови

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про готовність захищатися, якщо на територію його країни "ступить чобіт іноземного солдата".

Лукашенко впевнений, що Путін не застосує ядерну зброю, яка розміщена на білоруській території, якщо президент Білорусі особисто не дасть на це згоди.

2 квітня Лукашенко вже казав, що його країна не хоче ні з ким воювати, проте готова "якщо це буде необхідно".

Президент Білорусі також розповів, що його країна підтримує РФ у війні проти Україні, бо "Київ вороже поводився щодо Мінська".