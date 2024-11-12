Майбутній 47-й президент США Дональд Трамп обрав власним радником із національної безпеки республіканця Майка Волца, повідомляє Reuters.

Новим радником з національної безпеки США стане Майк Волц − подробиці

Волц інформуватиме Трампа з головних питань нацбезпеки та координуватиме з різними агентствами.

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Інформацію про майбутнє призначення підтвердило й видання The Washington Post. Волц відкрито підтримує Трампа та його ідеї, поділяє позицію майбутнього президента США з питань міграції, підтримки України та критикує зовнішню політику Китаю.

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Волц критикував і адміністрацію чинного президента США Джо Байдена за метод виведення війська з Афганістану у 2021 році.

"Порушники часто неприємні… чесно кажучи, нашій установі національної безпеки і, звісно, багатьом людям, які загрузли в поганих старих звичках у Пентагоні, потрібне це порушення. Дональд Трамп − це той порушник", − заявляв Волтц.

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Волц є керівником підкомітету зі збройних сил Палати представників, який керує військовою логістикою та входить до складу спецкомітету з розвідки.

Після вторгнення Росії в Україну 2022 року Волц закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти ЗСУ відтіснити російські війська, але потім закликав Штати переглянути цілі в Україні.

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"Зупинити Росію до того, як вона втягне НАТО і, отже, США у війну − це правильна річ. Але цей тягар не може й надалі лежати лише на плечах американського народу", − наголошував він у колонці для Fox News.

Що робитиме Трамп у перші дні роботи в Білому домі − що відомо

Майбутній 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп видасть десятки указів у перші дні роботи на посаді.

У списку Трампа на перші дні роботи є такі плани:

почати масову депортацію мігрантів;

скасувати політику адміністрації Байдена у сфері освіти;

реорганізувати федеральний уряд шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього і його поплічників;

помилувати людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;

"посадити Україну та Росію за стіл переговорів".

Російський лідер Владімір Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп прислухатиметься до інтересів і вподобань Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок чи вигод у відповідь.

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Москва не виключає можливе спілкування між російським президентом Владіміром Путіним і майбутнім президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року.

Радники Дональда Трампа, який здобув перемогу на виборах президента США, висунули низку версій плану замороження лінії фронту в Україні.