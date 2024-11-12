Міністерство закордонних справ країни вручило послу Росії Олегу Озерову ноту протесту.

Про це повідомляє NewsMaker.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Молдова вкотре засудила російську агресію - подробиці

У ноті засуджується порушення повітряного простору та втручання у молдовські вибори.

МЗС Молдови підтвердило, що два безпілотники, уламки яких знайшли на її території, були російського походження та запущені з Росії.

Цей інцидент розцінено як агресивне вторгнення та загрозу життю мирних громадян.

Advertisement

Молдова звинуватила Росію у втручанні у виборчий процес з метою вплинути на його результати та підірвати демократію в країні.

МЗС Молдови наголошує на неприпустимості таких дій з боку Росії та закликає до негайного припинення будь-якого втручання у внутрішні справи країни.

Майя Санду перемогла на виборах у Молдові - подробиці

4 листопада президентка Молдови Мая Санду оголосила про свою перемогу на виборах президента країни.

"Ми довели, що об'єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас зломити", − наголошувала Санду.

Перемога Санду підкріплює її прагнення інтегрувати країну до Євросоюзу до кінця десятиліття.

6 листопада екскандидат у президенти Молдови Александр Стояногло, якого підтримують проросійські сили, визнав свою поразку в другому турі через два дні після оголошення попередніх результатів виборів.