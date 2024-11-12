Міністерство закордонних справ країни вручило послу Росії Олегу Озерову ноту протесту.
Про це повідомляє NewsMaker.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Молдова вкотре засудила російську агресію - подробиці
У ноті засуджується порушення повітряного простору та втручання у молдовські вибори.
МЗС Молдови підтвердило, що два безпілотники, уламки яких знайшли на її території, були російського походження та запущені з Росії.
Цей інцидент розцінено як агресивне вторгнення та загрозу життю мирних громадян.
Молдова звинуватила Росію у втручанні у виборчий процес з метою вплинути на його результати та підірвати демократію в країні.
МЗС Молдови наголошує на неприпустимості таких дій з боку Росії та закликає до негайного припинення будь-якого втручання у внутрішні справи країни.
Майя Санду перемогла на виборах у Молдові - подробиці
4 листопада президентка Молдови Мая Санду оголосила про свою перемогу на виборах президента країни.
"Ми довели, що об'єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас зломити", − наголошувала Санду.
Перемога Санду підкріплює її прагнення інтегрувати країну до Євросоюзу до кінця десятиліття.
6 листопада екскандидат у президенти Молдови Александр Стояногло, якого підтримують проросійські сили, визнав свою поразку в другому турі через два дні після оголошення попередніх результатів виборів.