Перші кілька десятків добровольців зі складу Українського легіону в Польщі підписали контракти із ЗСУ, повідомив Укрінформ.

Добровольці Українського легіону підписали контракти із ЗСУ − подробиці

За процедурою керівник рекрутингового центру по черзі просив кожного з добровольців підписати контракт, з якими вони ознайомилися заздалегідь.

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"Вітаю в Збройних силах України", − зазначив керівник рекрутингового центру після підписання контракту з кожним із добровольців.

Як зазначив на брифінгу для ЗМІ представник рекрутингового центру Петро Горкуша, станом на сьогодні заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 осіб.

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Що таке Український легіон − що треба знати

Добровольці з Українського легіону можуть підписати контракт або на три роки, або до завершення особливого періоду. Україна має зібрати достатню кількість людей, "необхідних для формування батальйону, полку або іншого підрозділу", а Польща надає локацію в Любліні як місце зустрічі для потенційних військових цього підрозділу.

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Литовсько-польсько-українська бригада вже має значний досвід у підготовці десятків тисяч українських солдатів у Польщі.

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До військового підрозділу, що нині формується у Польщі з-поміж українських добровольців, які проживають за кордоном, тобто Українського легіону, вже подали понад 500 заявок.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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