12 листопада російські війська здійснили серію обстрілів населених пунктів Херсонської області, внаслідок яких постраждали мирні жителі.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та пресслужба Херсонської ОВА повідомили подробиці обстрілів регіону.

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Обстріли Херсонщини 12 листопада

Гаврилівка: "Близько 11:00 російські війська атакували з БПЛА Гаврилівку. Через скидання вибухівки з дрона 77-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, рук, обличчя та струс головного мозку", - повідомив Прокудін.

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Велетенське: Близько 15:00 російські війська вдарили по Велетенському.

Внаслідок обстрілу 37-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола.

Зеленівка: "До лікарні доставили ще трьох потерпілих, які постраждали через російський обстріл Зеленівки", - повідомив Прокудін.

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Кількість постраждалих внаслідок удару становить 14 осіб. Ймовірно, під завалами перебувають жінка і троє дітей.

Всього внаслідок обстрілу Зеленівки поранення отримали п'ятеро осіб:

    • 54-річна жінка: забій голови, мінно-вибухова травма, поранення ноги.
    • 86-річна жінка: мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку.
    • 31-річна жінка: вибухова травма, поранення та переломи кісток ніг.
    • 62-річний чоловік: вибухова травма, контузія.
    • 31-річний чоловік: вибухова травма, контузія.

Станіслав: російська армія скинула вибухівку з дрону на 70-річного чоловіка. У нього діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, грудної клітини, рук та ніг. 

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Також внаслідок вибуху дістав поранення 44-річний чоловік, який перебував на зупинці в момент атаки, дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги.

Всім постраждалим надається медична допомога.

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