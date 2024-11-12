12 листопада російські війська здійснили серію обстрілів населених пунктів Херсонської області, внаслідок яких постраждали мирні жителі.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та пресслужба Херсонської ОВА повідомили подробиці обстрілів регіону.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Обстріли Херсонщини 12 листопада

Гаврилівка: "Близько 11:00 російські війська атакували з БПЛА Гаврилівку. Через скидання вибухівки з дрона 77-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, рук, обличчя та струс головного мозку", - повідомив Прокудін.

Advertisement

Велетенське: Близько 15:00 російські війська вдарили по Велетенському.

Внаслідок обстрілу 37-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола.

Зеленівка: "До лікарні доставили ще трьох потерпілих, які постраждали через російський обстріл Зеленівки", - повідомив Прокудін.

Більше по темі Росія вдарила балістикою по п’ятиповерхівці в Кривому Розі: є жертви Кількість постраждалих внаслідок удару становить 14 осіб. Ймовірно, під завалами перебувають жінка і троє дітей.

Всього внаслідок обстрілу Зеленівки поранення отримали п'ятеро осіб:

54-річна жінка: забій голови, мінно-вибухова травма, поранення ноги. 86-річна жінка: мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку. 31-річна жінка: вибухова травма, поранення та переломи кісток ніг. 62-річний чоловік: вибухова травма, контузія. 31-річний чоловік: вибухова травма, контузія.



Станіслав: російська армія скинула вибухівку з дрону на 70-річного чоловіка. У нього діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, грудної клітини, рук та ніг.

Advertisement

Також внаслідок вибуху дістав поранення 44-річний чоловік, який перебував на зупинці в момент атаки, дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги.

Всім постраждалим надається медична допомога.