Уряд ухвалив постанову, яка запроваджує механізм переведень для українських воїнів між військовими частинами Збройних Сил України.

Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Як працюватиме механізм переведення через застосунок «Армія+»

Механізм переведення розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

З 15 листопада подача та розгляд рапортів військовослужбовців про переведення переходить в онлайн формат завдяки застосунку "Армія+".

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Як це працює:

Військові подають рапорти через "Армія+".

Командири мають 72 години на їх розгляд.

Результат (погодження чи відмова з чітким обґрунтуванням) надходить військовому через застосунок.

Міністерство оборони України контролюватиме ефективність нового механізму.

"Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого – представниками громадських організацій", - зазначив Зеленський.

В Армія+ додали онлайн-навчання

Наприкінці жовтня в застосунку Армія+ додали сервіс онлайн-навчання.

Там зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Зокрема, загальна підготовка, побут у польових умовах та безпілотні системи.

За перший тиждень роботи до онлайн-курсів долучилися три тисячі військових.

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Найбільш популярними є курси про застосування безпілотників.