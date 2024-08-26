Біткойн досяг позначки $65 000 вперше за останні три тижні, чому сприяло пожвавлення попиту на спеціалізовані американські біржові фонди через ознаки того, що Федеральна резервна система США (ФРС) має намір пом'якшити монетарну політику, пише Укрінформ, посилаючись на Bloomberg.

Найбільший цифровий актив виріс на 1,2% до $65 030 в понеділок, а потім знову впав до $64 000. Минулого тижня криптовалюта виросла на 7,4%, що стало найстрімкішим зростанням за такий період з середини липня.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Голова ФРС Джером Павелл у п'ятницю натякнув, що центральний банк має намір знизити базові ставки з більш ніж двадцятирічного максимуму, пророкуючи більш сприятливий фон ліквідності для світових ринків.

Сигнал Павелла спричинив чистий притік $252 млн - найвищий за останній місяць - у групу з одного десятка американських спотових біткоїн-біржових ETF того ж дня.

Більше по темі Зеленський та Моді обговорили закінчення війни в Україні й підписали чотири угоди Під час зустрічі лідерів держав підписали чотири документи між Україною та Індією.

Група американських спотових ефірних ETF зазнала чистого відтоку 23 серпня. У понеділок "Ефір" знову почав знижуватися, впавши на 1,7%. Інші основні токени мало змінилися.

Toncoin, токен з блокчейну, пов'язаного з Telegram, зазнав втрат після того, як співзасновника месенджера Павла Дурова затримали у Франції.

Advertisement

Криптомільйонери з України - що відомо

Кількість декларацій, в яких згадується криптовалюта, росте з року в рік, повідомляв раніше Opendatabot.

За 2020 рік було подано понад 1,4 тисячі таких декларацій.

Вже за 2022 рік українські чиновники подали 1428 декларацій із криптовалютними активами, що майже вдвічі більше, ніж у 2021 році: тоді крипта фігурувала у 788 деклараціях.

Відзначається, що у деклараціях за 2021 рік найпопулярнішими криптовалютами серед українських чиновників були Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) тощо.