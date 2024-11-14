Служба безпеки України затримала двох ворожих поплічників, які на замовлення спецслужб Росії шпигували за Силами оборони та підпалювали авто у Запорізькій та Волинській областях.

СБУ викрила двох поплічників спецслужб Росії − подробиці

У Запоріжжі затримали 31-річного наркозалежного, який раніше відбував покарання 6 років за крадіжки, а після виходу на волю був дистанційно завербований окупантами.

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Рецидивіст підпалив службовий автомобіль ЗСУ та відстежував розташування особового складу на місцях дислокації Сил оборони.

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Росіяни намагалися отримати ці дані для підготовки нових повітряних ударів по місту.

Правоохоронці затримали ворожого агента на спробі підпалу чергового авто.

На Волині затримали 18-річного місцевого жителя, який спалив релейну шафу на лінії залізничного сполучення поблизу обласного центру.

Більше по темі СБУ викрила коригувальника, який надавав Росії бойові позиції ЗСУ в Куп’янську Ним виявився місцевий безробітний, якого ФСБ звербувала через його прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Завдання він отримав від представника ворожих спецслужб, який дистанційно залучив молодика до співпраці через російські Телеграм-канали.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання чекає на двох поплічників спецслужб Росії

Обом затриманим повідомили про підозру за декількома такими статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала агента російського ГРУ, який планував убивства воїнів ЗСУ

Служба безпеки України затримала в Чернігові агента Головного розвідувального управління Росії, який коригував вогонь, підпалював авто і розраховував на "завдання" з ліквідації українських військових.

У поле зору росіян 45-річний місцевий безробітний потрапив через свої проросійські коментарі у Телеграмі.

Спочатку на замовлення російської розвідки він підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові.