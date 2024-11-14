Майбутній 47-й президент США Дональд Трамп підтвердив, що обрав сенатора Марко Рубіо на посаду державного секретаря у своїй наступній адміністрації, Метта Гетца – на посаду генерального прокурора, а Тулсі Габбард – на посаду директора Національної розвідки.

Про це повідомили CNN, Fox News і сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп обрав нових кандидатів на посади у своїй адміністрації − подробиці

Офіційну заяву про обрання Трампом сенатора від Флориди Марко Рубіо кандидатом на посаду держсекретаря зроблено після того, як 11 листопада журналісти анонсували вибір майбутнього президента.

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"Марко є високоповажним лідером і дуже потужним голосом за свободу. Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступить перед нашими ворогами", − наголосив Трамп.

Він також планує призначити директоркою Національної розвідки політикиню і колишню офіцерку резерву американської армії Тулсі Габбард. Раніше аона була конгресвумен від Демократичної партії.

Однак за даними Центру протидії дезінформації, Габбард кілька років працює на іноземну аудиторію, отримуючи фінансування від Кремля.

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Трамп своєю чергою зауважив, що Габбард "боролася за США та за свободу кожного американця"

Вона також відзначилася поширенням дезінформації про нібито розробку зброї масового знищення в українських біолабораторіях.

Трамп також заявив, що конгресмен від Флориди Метт Гетц буде номінований на посаду генерального прокурора США.

На його думку, Гетц є "висококваліфікованим і цілеспрямованим юристом".

"Як член юридичного комітету Палати представників, що контролює Міністерство юстиції, Метт був важливим учасником розкриття містифікації з „Росія, Росія, Росія“ та викриття масштабної корупції та зловживань владою з боку уряду", − додав майбутній президент Штатів.

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Трамп оголосив про перші призначення людей на посади в Білому домі

Радником з питань нацбезпеки стане Майк Волц.

Заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань стане Стівен Міллер.

Міністром оборони США Трамп оголосив ведучого республіканського телеканалу Fox News та ветерана американської Нацгвардії Піта Гегсета.

Директором ЦРУ буде ексдиректор Національної розвідки США Джон Реткліфф.

Постійним представником США при ООН стане Еліс Стефанік.

Спеціальним посланником з питань Близького сходу буде інвестор Стівен Віткоф.

Бізнесменів Ілона Маска та Вівека Рамасвамі оголосили керівниками новоствореного департаменту підвищення ефективності уряду (Department of Government Efficiency, DOGE).

Спецуповноваженим з питань безпеки кордонів США та втілення міграційної політики стане Томас Хомен.

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Посаду міністра державної безпеки обійматиме Крісті Ноєм, яка є однією з провідних фігур Республіканської партії.

Ексконгресмен Лі Зельдін очолить Агентство охорони довкілля (ЕТА) в адміністрації Трампа.

Майбутній 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп видасть десятки указів у перші дні роботи на посаді.