Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не може уявити, що майбутній президент США Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну.

Про це пише Liga.net, цитуючи польського президента на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

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Чи дозволить Трамп Росії знищити Україну − подробиці

Дуда вважає, що Трамп має поважати ті гроші, які американці надали Україні.

"Я не можу уявити, що президент Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну. Україна, в яку американський платник податків, за гроші якого незабаром відповідатиме президент Трамп, коли вступить на посаду, вклав такі величезні суми. Це питання поваги до грошей американських платників податків", – пояснив польський лідер.

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Він додав, що під час майбутньої зустрічі з новообраним президентом США обов'язково обговорить російсько-українську війну.

"Я буду представляти, звісно, ​​не тільки в контексті самої ситуації в Україні, а й ситуації в нашій частині Європи, наш погляд, наших сусідів, те, що у нас відбувається взагалі, а також у цьому контексті американських інтересів", – зауважив польський президент.

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