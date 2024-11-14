Київ довго заявляв, що не віддасть окупованих Росією територій в обмін на мир. Але зараз, коли новообраний президент США Дональд Трамп тисне на швидше проведення переговорів, українська влада все більше акцентує на необхідності отримання надійних гарантій безпеки, пише The New York Times.

Що кажуть в Україні про можливі мирні переговори

Видання зазначає, що через постійні втрати позицій українськими силами на сході, двоє високопосадовців України вважають, що захист інтересів країни на можливих переговорах залежатиме не стільки від кордонів, які, ймовірно, визначаться бойовими діями, скільки від надійності гарантій щодо дотримання режиму припинення вогню.

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"Переговори повинні базуватися на гарантіях. Для України немає нічого важливішого", – цитує видання голову Комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Романа Костенка.

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Інший український високопосадовець, який висловлювався анонімно, був більш відвертим:

"Територіальне питання надзвичайно важливе, але воно стоїть на другому місці. Перше – це гарантії безпеки."

Україна визначає свої кордони згідно з міжнародно визнаною декларацією незалежності 1991 року. Росія захопила близько 20% української території, але Київ офіційно не відмовляється від своїх претензій на жодну з окупованих земель, наголошує Костенко.

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Автори статті зазначають, що Україна використовує цей підхід, щоб виправдати будь-яку угоду, за якою Росія може зберегти контроль над частиною української території.

У жовтні, обговорюючи питання припинення вогню, президент Володимир Зеленський зазначив, що усі розуміють, що, незалежно від того, який шлях ми оберемо, юридично ніхто не визнає окуповані території як такі, що "належать іншим країнам."

Кілька джерел повідомили Fox News, що Трамп може призначити представника на мирних переговорах між Україною та Росією.

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Одне з джерел повідомило телеканалу, що це буде дуже впливова людина зі значними повноваженнями, якій Трамп доручить досягти "мирного врегулювання" в Україні.

Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій план перемоги України, який складається з 5 пунктів і трьох секретних додатків. 5 пунктів були озвучені, три секретні додатки – ні. За словами Президента, вони вже передані тим західним союзникам, від яких найбільше залежить постачання зброї Україні.

Kyiv Post розбирався, що включають пункти Плану перемоги, та чому вони такі, які є. подробиці ви можете прочитати ТУТ.