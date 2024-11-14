Міністри сільського господарства Польщі та України планують зустрітися у грудні, щоб обговорити ситуацію на аграрних ринках обох країн.

Зустріч відбудеться за участю представників галузевих організацій, повідомляє PAP з посиланням на пресреліз міністерства сільського господарства Польщі.

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Польсько-українські перемовини з питань сільського господарства - що відомо

Рішення про перемовини було прийнято після відеоконференції між міністром аграрної політики України Віталієм Ковалем та міністром сільського господарства Польщі Чеславом Сєкєрським.

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У відеоконференції також взяли участь генеральний директор міністерства сільського господарства Польщі Богуслав Віятик та представники профільних департаментів.

Міністри обох країн підтвердили важливість діалогу та обміну інформацією щодо ситуації на ринках.

Попередні переговори між міністрами відбулися у Варшаві 3 жовтня 2024 року.

Більше по темі Польща передислокувала південнокорейські танки до кордону з РФ Додатково ці танки будуть оснащуватися сучасними системами.

Наступна зустріч відбудеться у Брюсселі 18 листопада на засіданні Ради з питань сільського господарства та рибальства (AGRIFISH).

Ще невідомо точна дата другої зустрічі міністрів сільського господарства Польщі та України за участю представників галузевих організацій.

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У Польщі стартувала Перша інвестиційна конференція ЄС-Україна

13 листопада, у межах IV Міжнародної виставки ReBuild Ukraine, у Варшаві відбулося відкриття Першої інвестиційної конференції ЄС - Україна.

Захід зібрав понад 5500 учасників.

Основні цілі заходу: