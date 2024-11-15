Служба безпеки України повідомила в Telegram, що її спецпідрозділи за останні два тижні виявили та знищили 16 російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 «Град».

«Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів ЦСО «А» СБУ ці РСЗВ та їх екіпажі більше не будуть нищити українські міста і села.», - йдеться у повідомленні.

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СБУ також оприлюднила відеозаписи знищення російських «Градів». Аналітики Kyiv Post підтвердили, що це були дійсно БМ-21 «Град», але не змогли самостійно перевірити, де і коли були зроблені ці відеозаписи.

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РСЗВ БМ-21 «Град», яка була прийнята на озброєння майже 60 років тому і постійно модернізувалася, широко використовується як українськими, так і російськими військами в ході нинішньої війни.

Відома своєю високою мобільністю, установка «Град» може запускати 122-мм реактивні снаряди швидкими залпами і сумісна з 50 різними типами боєприпасів, серед яких осколково-фугасний є найпоширенішим.

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Від початку російського вторгнення у 2014 році, а особливо після повномасштабної ескалації у 2022 році, російські війська обстрілювали «Градами» українські оборонні позиції та міста, зокрема, Маріуполь, Харків, Чернігів і Суми.

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Правозахисна організація Human Rights Watch відзначила сумнозвісну неточність «Градів», коли вони з'явилися на полях бою на Донбасі у 2017 році:

«Гради відомі своєю невибірковістю. Після запуску ці некеровані ракети можуть впасти будь-де в межах прямокутника площею приблизно 54 000 квадратних метрів або близько семи з половиною футбольних полів. Кожна ракета несе приблизно 6,4 кілограма потужної вибухівки, а близько 3 150 осколків здатні покалічити або вбити в радіусі 28 метрів».

«Град» залишається однією з найбільш широко розгорнутих систем залпового вогню у світі. Вона здатна завдавати значних руйнувань, але через свою неточність зажила репутації «неприємної і невибіркової».

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Кожна випущена ракета вивільняє до 4 000 осколкових фрагментів, призначених, в першу чергу, для ураження особового складу, а не техніки.

Екіпаж установки «Град» із трьох осіб може вивести її на позицію і підготувати до стрільби менш ніж за три хвилини. Вона може випустити всі 40 ракет менш ніж за 20 секунд, або ж випустити їх меншими залпами, адаптуючись до сучасних умов поля бою, де домінують безпілотники.

Один батальйон з 18 «Градів» здатен випустити 720 ракет одним залпом, причому деякі типи ракет досягають цілей на відстані до 20 кілометрів.

Наприкінці липня 2023 року незалежна розвідувальна організація Oryx повідомила, що російська армія втратила 251 РСЗВ Град, з яких 182 були знищені, 14 пошкоджені, 2 покинуті і 53 захоплені ЗСУ. Це становило приблизно 50 відсотків усього російського арсеналу «Градів».