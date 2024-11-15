Служба безпеки України затримала за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача ССО Олександра Сирського затримала агента Головного розвідувального управління Росії.
Він надавав росіянам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога.
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СБУ затримала агента ГРУ, який надавав росіянам плани спецоперацій Сил оборони
Ним виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого Росія завербувала ще до початку повномасштабної війни.
Навесні 2024 року йому доручили надавати ворогу плани бойових операцій Сил оборони.
Найбільше Росію цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.
Агент використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення ЗСУ, їхнє озброєння та цілі.
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Росіяни хотіли використати дані для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами. Агент надавав своєму куратору дані й про інші підрозділи Сил оборони.
Зловмисника завербувала воєнна розвідка Росії через його знайомих там, з якими він підтримував зв’язок.
Яке покарання загрожує агенту ГРУ, який надавав росіянам плани спецоперацій Сил оборони
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ затримала агента російського ГРУ, який планував убивства воїнів ЗСУ
Служба безпеки України затримала в Чернігові агента Головного розвідувального управління Росії, який коригував вогонь, підпалював авто і розраховував на "завдання" з ліквідації українських військових.
Спочатку на замовлення російської розвідки він підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові.
Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону.