Служба безпеки України затримала за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача ССО Олександра Сирського затримала агента Головного розвідувального управління Росії.

Він надавав росіянам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога.

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СБУ затримала агента ГРУ, який надавав росіянам плани спецоперацій Сил оборони

Ним виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого Росія завербувала ще до початку повномасштабної війни.

Навесні 2024 року йому доручили надавати ворогу плани бойових операцій Сил оборони.

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Найбільше Росію цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Агент використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення ЗСУ, їхнє озброєння та цілі.