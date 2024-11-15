До початку каденції майбутнього президента США Дональда Трампа Штати відправлять Україні військову допомогу на 7,1 млрд доларів зі складів Пентагону, йдеться на сайті міноборони країни.

США виділять Україні понад 7 млрд військової допомоги − подробиці

За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, адміністрація Байдена втілить цю обіцянку та розробляє пакети допомоги, які будуть передаватися Україні майже щотижня.

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Сінгх додала, що Байден використає всі можливості, надані Конгресом, для постачання Україні необхідних ресурсів, водночас зберігаючи  боєготовність ЗС Штатів.

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Заступниця речника Пентагону додала, що міноборони США продовжує поповнювати свої запаси, щоб підтримувати високий рівень готовності, забезпечуючи допомогу Україні.

США надали Україні майже 70% обіцяних засобів ППО

США відправили Україні 83% боєприпасів і 67% засобів ППО з обіцяних обсягів у межах додаткового фінансування.

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З квітня по жовтень 2024 року США використали майже $3,7 млрд на військову допомогу Україні в межах програми PDA, що дозволило швидко передати Україні значну частину обіцяної зброї, зокрема 83% боєприпасів та 67% засобів ППО.

США надіслали Україні грант на 1,35 млрд доларів.

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Кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми для українців.

USAID "Конкурентоспроможна економіка України" запустила ініціативу з бюджетом 1,8 млн доларів для підтримки навчання та працевлаштування українців.

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