У Варшаві в межах Інвестиційної конференції ЄС-Україна провели засідання спецпредставників з відновлення України від 19 країн, повідомило Міністерство економіки України.

Інвестиційна конференція ЄС-Україна − що треба знати

На зустрічі обговорювали питання залучення інвестицій, розвитку B2B контактів, покращення регуляторного середовища для бізнесу, розвитку торгівлі та експортного потенціалу українських підприємств.

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Учасники розглянули питання страхування виробництва, рекомендації Business Advisory Council та диверсифікацію ризиків на території України.

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"Зусилля уряду щодо залучення більшого обсягу інвестицій в Україну починають давати результати. Це відчувається як у масштабах конференції цього року порівняно з 2023-ім, так і в розмовах з бізнесом, які переходять до набагато більш предметних рішень", − наголосив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

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Спецпредставник США з відбудови України Річард Верма додав, що принциповим є інвестування в Україну, не чекаючи закінчення війнич через зв’язок обороноздатності та економічного розвитку.

На зустрічі були присутні представники профільних міністерств України та спецпредставники з відновлення від США, Великої Британії, Франції, Італії, Канади, Швеції, Нідерландів та інших країн, а також від ЄС від гендиректоратів DG GROW та DG NEAR.

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У Варшаві стартувала Перша інвестиційна конференція ЄС-Україна

13 листопада у Варшаві, у межах IV Міжнародної виставки ReBuild Ukraine, відбулося відкриття Першої інвестиційної конференції ЄС − Україна.

Захід зібрав понад 5500 учасників.

Серед учасників конференції − представники майже 500 компаній з понад 30 країн світу, а також банки та інвестори з України та ЄС. Крім того, зареєструвалися близько 100 українських громад.