Протягом минулої доби росіяни вбили трьох жителів Донеччини - у Часовому Яру, Слов'янську і Кураховому.
Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.
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Російські війська обстріляли Донеччину
Під ворожим вогнем опинилися три райони області - Покровський, Краматорський та Бахмутський.
У Покровському районі пошкоджено більше десяти будинків.
Також є зруйновані оселі у Краматорському районі.
У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, крамницю і заклад харчування. У Слов'янську та Миколаївці зачепило склади та лінію електропередач.
Через російські удари зруйновані та пошкоджені будинки мирних мешканців у Сіверську та Різниківці Бахмутського району.
Окупанти вдарили по Слов'янську: вбили людину
У Слов'янську окупанти поцілили по промисловій зоні та околицях.
Росіяни обстріляли місто ввечері, близько 20:30.
Внаслідок цієї атаки загинула людина.