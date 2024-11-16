Протягом минулої доби росіяни вбили трьох жителів Донеччини - у Часовому Яру, Слов'янську і Кураховому.

Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін. 

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Російські війська обстріляли Донеччину

Під ворожим вогнем опинилися три райони області - Покровський, Краматорський та Бахмутський. 

У Покровському районі пошкоджено більше десяти будинків. 

Також є зруйновані оселі у Краматорському районі. 

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, крамницю і заклад харчування. У Слов'янську та Миколаївці зачепило склади та лінію електропередач.

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Через російські удари зруйновані та пошкоджені будинки мирних мешканців у Сіверську та Різниківці Бахмутського району.

Окупанти вдарили по Слов'янську: вбили людину

У Слов'янську окупанти поцілили по промисловій зоні та околицях. 

Росіяни обстріляли місто ввечері, близько 20:30.

Внаслідок цієї атаки загинула людина. 

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