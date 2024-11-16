Протягом минулої доби росіяни вбили трьох жителів Донеччини - у Часовому Яру, Слов'янську і Кураховому.

Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

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Російські війська обстріляли Донеччину

Під ворожим вогнем опинилися три райони області - Покровський, Краматорський та Бахмутський.

У Покровському районі пошкоджено більше десяти будинків.

Також є зруйновані оселі у Краматорському районі.

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, крамницю і заклад харчування. У Слов'янську та Миколаївці зачепило склади та лінію електропередач.

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Через російські удари зруйновані та пошкоджені будинки мирних мешканців у Сіверську та Різниківці Бахмутського району.