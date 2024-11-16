У ніч на 16 листопада російські війська запустили по Україні 83 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу.

Про це звітують у Повітряних силах ЗСУ.

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Також противник завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300.

Росіяни атакували дронами: скільки збила ППО

Окупанти атакували безпілотниками з районів Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Сили ППО збили 53 російських дронів.

30 - локаційно втрачені у різних регіонах України.

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Протиповітряна оборона працювала на території 11 областей.

Навколо Києва збили до 10 БпЛА

Під час нічної атаки навколо Києва збили до десяти ворожих безпілотників.

Про це повідомили в КМВА.

Уламки дрона впали в Оболонському районі. Пошкоджені балкони та вікна в багатоповерхівці.

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Інформація про постраждалих не надходила.

На Запоріжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт

Під ранок росіяни атакували «шахедами» Запоріжжя та Запорізький район.

Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття.

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Інші руйнування встановлюються.