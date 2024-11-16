Зранку російська армія вдарила по селищу Козацьке на Херсонщині.
Окупанти гатили з артилерії та скинули вибухівку з дрона.
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Обстріл Козацького: 2 постраждалих
За даними обласної влади, внаслідок цього обстрілу постраждали двоє чоловіків, 52 і 62 років.
У них діагностували уламкові поранення ніг.
Потерпілих госпіталізували до лікарні для надання меддопомоги.
Окупанти вдарили по Білозерці
Ввечері російські війська обстріляли Білозерку. Вдарили з артилерії.
У селищі пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.
У деяких будівлях зруйновані дахи, вибиті вікна, двері та потрощені стіни.
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Ніхто не постраждав.
Ситуація на Херсонщині
Внаслідок російських обстрілів за добу в області загинула одна людина.
Ще 10 - постраждали.
Такі дані назвав керівник ОДА Олександр Прокудін.
Війська агресора поцілили по території об'єкта критичної інфраструктури, в освітній заклад та приватне підприємство. Також під ударом ворога були житлові квартали населених пунктів. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, газопровід та приватні автівки.