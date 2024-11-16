Зранку російська армія вдарила по селищу Козацьке на Херсонщині.

Окупанти гатили з артилерії та скинули вибухівку з дрона.

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Обстріл Козацького: 2 постраждалих

За даними обласної влади, внаслідок цього обстрілу постраждали двоє чоловіків, 52 і 62 років.

У них діагностували уламкові поранення ніг.

Потерпілих госпіталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Окупанти вдарили по Білозерці

Ввечері російські війська обстріляли Білозерку. Вдарили з артилерії.

У селищі пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.

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Наслідки удару по Білозерці. Фото: Херсонська ОВА.

У деяких будівлях зруйновані дахи, вибиті вікна, двері та потрощені стіни.

Наслідки удару по Білозерці. Фото: Херсонська ОВА.

Ніхто не постраждав.

Ситуація на Херсонщині

Внаслідок російських обстрілів за добу в області загинула одна людина.

Ще 10 - постраждали.

Такі дані назвав керівник ОДА Олександр Прокудін.

Війська агресора поцілили по території об'єкта критичної інфраструктури, в освітній заклад та приватне підприємство. Також під ударом ворога були житлові квартали населених пунктів. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, газопровід та приватні автівки.