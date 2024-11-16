Зранку російська армія вдарила по селищу Козацьке на Херсонщині. 

Окупанти гатили з артилерії та скинули вибухівку з дрона. 

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Обстріл Козацького: 2 постраждалих 

За даними обласної влади, внаслідок цього обстрілу постраждали двоє чоловіків, 52 і 62 років. 

У них діагностували уламкові поранення ніг.

Потерпілих госпіталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Окупанти вдарили по Білозерці

Ввечері російські війська обстріляли Білозерку. Вдарили з артилерії. 

У селищі пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. 

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Наслідки удару по Білозерці. Фото: Херсонська ОВА.

У деяких будівлях зруйновані дахи, вибиті вікна, двері та потрощені стіни.

Наслідки удару по Білозерці. Фото: Херсонська ОВА.

Сили ППО збили пів сотні дронів, які запустила Росія
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Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури на Запоріжжі.

Ніхто не постраждав. 

Ситуація на Херсонщині

Внаслідок російських обстрілів за добу в області загинула одна людина. 

Ще 10 - постраждали. 

Такі дані назвав керівник ОДА Олександр Прокудін. 

Війська агресора поцілили по території об'єкта критичної інфраструктури, в освітній заклад та приватне підприємство. Також під ударом ворога були житлові квартали населених пунктів. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, газопровід та приватні автівки. 

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