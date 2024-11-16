Голову Центральної виборчої комісії Грузії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою.
Сталося це на засіданні ЦВК, де мали затвердити результати виборів.
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Про це пише «Ехо Кавказу».
Голову ЦВК Грузії облили чорною фарбою
Очільник комісії оголосив, що керівна партія «Грузинська мрія» набрала 53,9% голосів на виборах.
Тоді представник від опозиції Давид Кіртадзе вилив на керівника комісії чорну фарбу.
Паралельно із засіданням біля стін будівлі ЦВК відбувається акція протесту за участі опозиції, громадських організацій та студентів, які вимагають повернути їхні голоси та провести повторні вибори.
Як повідомляє Укрінформ, за протестувальниками спостерігає велика кількість поліції.
Результати виборів у Грузії
Парламентські вибори в Грузії відбулися 26 жовтня.
За даними грузинської ЦВК, перемогу здобула провладна «Грузинська мрія», яка набрала понад половину голосів виборців.
Політсила отримала в парламенті 89 зі 150 мандатів.
Прохідний бар’єр у 5% також подолали ще чотири опозиційні партії:
«Коаліція за зміни», яка набрала 11,03% і отримала 19 мандатів
«Єдність - Національний рух» - 10,17% та 16 мандатів
«Сильна Грузія» - 8,81% і 14 мандатів
«Гахарія за Грузію» - 7,78% і 12 мандатів.