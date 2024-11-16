Тоді представник від опозиції Давид Кіртадзе вилив на керівника комісії чорну фарбу.

Очільник комісії оголосив, що керівна партія «Грузинська мрія» набрала 53,9% голосів на виборах.

Про це пише «Ехо Кавказу».

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Сталося це на засіданні ЦВК, де мали затвердити результати виборів.

Паралельно із засіданням біля стін будівлі ЦВК відбувається акція протесту за участі опозиції, громадських організацій та студентів, які вимагають повернути їхні голоси та провести повторні вибори.

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Як повідомляє Укрінформ, за протестувальниками спостерігає велика кількість поліції.

Учасники протесту у Грузії. 16 листопада 2024 року / AFP

Результати виборів у Грузії

Парламентські вибори в Грузії відбулися 26 жовтня.

За даними грузинської ЦВК, перемогу здобула провладна «Грузинська мрія», яка набрала понад половину голосів виборців.

Політсила отримала в парламенті 89 зі 150 мандатів.

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Прохідний бар’єр у 5% також подолали ще чотири опозиційні партії:

«Коаліція за зміни», яка набрала 11,03% і отримала 19 мандатів

«Єдність - Національний рух» - 10,17% та 16 мандатів

«Сильна Грузія» - 8,81% і 14 мандатів

«Гахарія за Грузію» - 7,78% і 12 мандатів.