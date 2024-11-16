Російські війська завдали авіаційного удару по житловому сектору села Осиново Куп'янського району на Харківщині.

За попередніми даними, постраждало троє людей.

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Про це повідомили в ДСНС.

Обстріл села Осиново на Харківщині: які наслідки

В результаті обстрілу виникла пожежа.

Загорілося на території приватного домоволодіння. Зайнявся дах літньої кухні.

Наслідки удару. Фото: ДСНС.

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Крім того, пошкоджено житловий будинок.

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