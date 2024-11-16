Російські війська завдали авіаційного удару по житловому сектору села Осиново Куп'янського району на Харківщині. 

За попередніми даними, постраждало троє людей. 

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Про це повідомили в ДСНС. 

Обстріл села Осиново на Харківщині: які наслідки 

В результаті обстрілу виникла пожежа. 

Загорілося на території приватного домоволодіння. Зайнявся дах літньої кухні. 

Наслідки удару. Фото: ДСНС.

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Крім того, пошкоджено житловий будинок.

Армія РФ атакує Херсонщину: є постраждалі

Від ранку суботи окупаційна армія обстрілює Херсонську область. 

Під ударом опинилося селище Козацьке. Постраждали двоє чоловіків, 52 і 62 років. Їх госпіталізували. 

Вдень ворог вдарив по Дніпровському району Херсона. 

З безпілотника атакували цивільне авто.

Автівка загорілася. Постраждав 43-річний чоловік. Його доправили до лікарні. 

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