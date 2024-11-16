Російські війська завдали авіаційного удару по житловому сектору села Осиново Куп'янського району на Харківщині.
За попередніми даними, постраждало троє людей.
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Про це повідомили в ДСНС.
Обстріл села Осиново на Харківщині: які наслідки
В результаті обстрілу виникла пожежа.
Загорілося на території приватного домоволодіння. Зайнявся дах літньої кухні.
Крім того, пошкоджено житловий будинок.
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