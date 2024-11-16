Президент Володимир Зеленський розповів про ще один з пунктів плану стійкості України.

Йдеться про «політику героїв».

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План стійкості України

Сьогодні глава держави провів нараду, де обговорили це питання.

«Доволі широка була нарада - не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. І дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави», - сказав президент.

Глава держави очікує на конкретні заходи та програми в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу.

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«Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу», - додав Зеленський.

Однак, деталей цього пункту він більше не розкрив.