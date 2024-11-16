Президент Володимир Зеленський розповів про ще один з пунктів плану стійкості України. 

Йдеться про «політику героїв». 

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План стійкості України

Сьогодні глава держави провів нараду, де обговорили це питання. 

«Доволі широка була нарада - не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. І дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави», - сказав президент. 

Глава держави очікує на конкретні заходи та програми в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. 

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«Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу», - додав Зеленський. 

Однак, деталей цього пункту він більше не розкрив. 

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Зеленський назвав умови для переговорів з РФ

В інтерв’ю Українському Радіо президент Володимир Зеленський заявив, що перемовини між Києвом та Москвою можливі лише тоді, коли Україна буде сильною та матиме підтримку міжнародних партнерів. 

«Переговори між Україною та Росією можливі за тих умов, що Україна буде не наодинці з РФ, за умов, що Україна буде сильною. Які можуть бути переговори просто з вбивцею? Якщо ми говоримо з Путіним, і ми в тих умовах, як зараз, не посилені, – це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах», - зазначив він.

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Президент додав, що Путін хоче домовлятися лише на своїх умовах, які передбачають капітуляцію України. Однак, Зеленський запевнив, що «йому (Путіну - ред.) таке ніхто не дасть зробити».

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