Від ранку російські війська атакують Херсон.
Під ворожим вогнем опинився Корабельний район.
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Ворожий снаряд влучив у приватний будинок та знищив оселю мирної мешканки.
Власниця, літня жінка, дивом вціліла.
Через російську атаку постраждав автобус з пасажирами
Під ворожий обстріл у Корабельному районі потрапив автобус, який обслуговує 20-й маршрут.
Уламками пошкоджено 2 скла.
За даними ОДА, водій з пасажирами не травмувались.
Транспорт належить приватному перевізнику.
Окупанти обстріляли Херсон: двоє загиблих
У Дніпровському районі Херсона російські окупанти з дрона атакували автівку.
Загинув чоловік, який на момент удару був в автомобілі. Йому було 58 років.
Ще однією жертвою росіян стала 51-річна жінка. Вона отримала травми, несумісні з життям внаслідок ворожої атаки також у Дніпровському районі.