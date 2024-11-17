Від ранку російські війська атакують Херсон. 

Під ворожим вогнем опинився Корабельний район. 

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Ворожий снаряд влучив у приватний будинок та знищив оселю мирної мешканки. 

Власниця, літня жінка, дивом вціліла.

Через російську атаку постраждав автобус з пасажирами 

Під ворожий обстріл у Корабельному районі потрапив автобус, який обслуговує 20-й маршрут.

Уламками пошкоджено 2 скла. 

За даними ОДА, водій з пасажирами не травмувались.

Транспорт належить приватному перевізнику.

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Окупанти обстріляли Херсон: двоє загиблих

У Дніпровському районі Херсона російські окупанти з дрона атакували автівку.

Загинув чоловік, який на момент удару був в автомобілі. Йому було 58 років.

Ще однією жертвою росіян стала 51-річна жінка. Вона отримала травми, несумісні з життям внаслідок ворожої атаки також у Дніпровському районі.

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