Під час комбінованої атаки росіяни запустили по Україні 210 повітряних цілей - 120 ракет та 90 дронів.

Летіла балістика, крилаті ракети та керовані авіаційні ракети, «шахеди» та безпілотники невстановленого типу.

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Якими ракетами Росія атакувала Україну

У Повітряних силах повідомили, що ППО знищила 102 ракети та 42 ворожі дрони.

Протиповітряна оборона збила гіперзвуковий «Циркон». Сім з восьми «кинджалів», 85 «калібрів», чотири протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П та 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

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Також наші оборонці приземлили 42 ударних БпЛА та дронів невстановленого типу.

41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще два - полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.

До повітряного нападу противник залучив 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальники Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувачі Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі - носії крилатих ракет.

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Комбінована атака 17 листопада

Зранку у неділю росіяни завдали масованого удару по Україні.

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Ціллю росіян була енергетична інфраструктура України в різних регіонах.

У ДТЕК розповіли, що внаслідок масованої атаки серйозно пошкоджене обладнання на теплоелектростанціях ДТЕК.

У багатьох регіонах є пошкодження від влучань та падіння уламків.

Також внаслідок російського удару є загиблі та постраждалі.

Складна ситуація наразі в Одесі. У частині міста немає світла, води та тепла.