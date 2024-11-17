Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Трюдо повідомив під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу, пише Bloomberg.

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Трюдо підтримав розмову Шольца з Путіним

«Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми в багатьох випадках не згодні», - сказав канадський прем’єр.

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Водночас Трюдо наголосив, що Канада та її союзники, як і раніше, тісно взаємодіють з Президентом Володимиром Зеленським.

«Це добре, що ведуться розмови про це, але рівень довіри, який я маю до Путіна, зараз, мабуть, на найнижчому рівні», - сказав політик.

За його словами, Канада віддана перемозі України і хоче побачити закінчення конфлікту якнайшвидше. «Можливо, є вікна, для того, щоб це сталося в найближчі місяці», - сказав він, не уточнюючи деталей.

Більше по темі РФ посилює тиск на Європу щодо війни в Україні, - ISW На думку аналітиків, РФ використовує невизначеність позиції США щодо України для тиску на європейські країни.

Утім, на думку Трюдо, завершення конфлікту на умовах України вимагатиме підтримки США з приходом адміністрації Дональда Трампа.

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«Давайте будемо відвертими: всі союзники у світі не зможуть замінити повне припинення підтримки України з боку Сполучених Штатів», - зазначив канадський прем’єр.

Шольц подзвонив Путіну

У п'ятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за майже два роки поговорив по телефону з російським президентом Володимиром Путіним.

Німецький лідер засудив російську війну проти України та закликав Москву вивести свої війська з української території.

Особливо канцлер засудив авіаудари РФ по цивільній інфраструктурі в Україні.

Зеленський назвав умови для переговорів з РФ

В інтерв’ю Українському Радіо президент Володимир Зеленський заявив, що мирні перемовини між Україною та Російською Федерацією можливі лише тоді, коли Україна буде сильною та матиме підтримку міжнародних партнерів.

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За словами глави держави, важливо аби Київ не був наодинці з РФ. Йдеться про підтримку міжнародних партнерів, зокрема США.

Президент додав, що Путін хоче домовлятися лише на своїх умовах, які передбачають капітуляцію України.

«Йому вигідно сідати (за стіл переговорів - ред.), а ось домовлятись йому невигідно. Йому вигідно домовлятись на капітуляційних якихось умовах з нашого боку, але йому таке ніхто не дасть зробити», - сказав Зеленський.