Протягом останніх двох діб російські війська знизили інтенсивність обстрілів північних регіонів України.

Про це сказав речник Оперативного командування «Сіверськ» Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

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Росіяни стали менше обстрілювати прикордоння на півночі: причина

Як пояснив військовий, зменшення інтенсивності ударів може бути пов'язане з сезонними труднощами у логістиці противника.

«Останні дві доби певне зменшення обстрілів саме прикордоння ми спостерігаємо. Це пов’язано, більш за все, з сезонними особливостями. Логістичні проблеми, напевно, у ворога з’являються щодо підвозу доставки боєприпасів», - зазначив військовий.

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Водночас Мисник додав - це не означає, що росіяни припинять обстрілювати північне прикордоння.

За його словами, мета окупантів - тероризувати місцеве населення та змусити ЗСУ утримувати значні сили на півночі замість того, аби перекинути їх на інші напрямки.

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«Крім того, що вони такими діями тероризують цивільне населення прикордоння, вони також сковують наші сили, які б ми могли застосувати на інших напрямках», - сказав Вадим Мисник.

Ситуація на фронті: дані Генштабу

Покровський та Курахівський напрямки й надалі залишаються найбільш активними ділянками фронту.

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.

За добу на фронті відбулося понад 130 ворожих атак.

За підтримки авіації ворог діяв на Харківському напрямку.

Штурмував на Куп'янському, Торецькому, Времівському та Придніпровському напрямках.

Намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.