Служба безпеки України ліквідувала агентурно-бойову групу російського Головного розвідувального управління, яка вчиняла теракти у Харкові та стежила за підрозділами ЗСУ.

СБУ ліквідувала в Харкові оперативно-бойову групу російського ГРУ − подробиці

У червні цього року агенти групи підірвали авто військовослужбовця ЗСУ. Внаслідок вибуху український воїн отримав тяжкі поранення.

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Для цього зрадники відстежували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.

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Фото: Служби безпеки України

Діяльність групи координував бойовик "спецназу ДНР", який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російською розвідкою.

Після підриву авто бійця ЗСУ, агенти готували наступний теракт проти Сил оборони.

Більше по темі За два тижні високоточні безпілотники СБУ знищили 16 російських «Градів» Згідно з повідомленням, російські реактивні системи залпового вогню разом з екіпажами були знищені ударними безпілотниками, якими керував елітний підрозділ СБУ «Альфа».

Вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися сховати його у заздалегідь облаштованому схроні.

Фото: Служби безпеки України

Водночас вони отримали завдання відстежити та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку на передову.