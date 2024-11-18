Служба безпеки України ліквідувала агентурно-бойову групу російського Головного розвідувального управління, яка вчиняла теракти у Харкові та стежила за підрозділами ЗСУ.
СБУ ліквідувала в Харкові оперативно-бойову групу російського ГРУ − подробиці
У червні цього року агенти групи підірвали авто військовослужбовця ЗСУ. Внаслідок вибуху український воїн отримав тяжкі поранення.
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Для цього зрадники відстежували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.
Діяльність групи координував бойовик "спецназу ДНР", який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російською розвідкою.
Після підриву авто бійця ЗСУ, агенти готували наступний теракт проти Сил оборони.
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Вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися сховати його у заздалегідь облаштованому схроні.
Водночас вони отримали завдання відстежити та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку на передову.
Одного з фігурантів затримаали в лісосмузі, де він намагався заховати у схрон коробку з вибуховим пристроєм.
Інших агентів затримали за адресами їхнього проживання.
Яке покарання загрожує оперативно-бойовій групі російського ГРУ
Слідчі повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).
Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агентів за ст. 113 (диверсія) і 258 (терористичний акт).
Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ викрила агента ГРУ, який надавав росіянам плани спецоперацій Сил оборони
Служба безпеки України раніше затримала за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача ССО Олександра Сирського затримала агента Головного розвідувального управління Росії.
Ним виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого Росія завербувала ще до початку повномасштабної війни.
Навесні 2024 року йому доручили надавати ворогу плани бойових операцій Сил оборони.
Найбільше Росію цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.