Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини та кандидат у канцлери від партії Союз-90/Зелені пообіцяв надіслати Україні ракети Taurus за умови його обрання замість чинного канцлера країни Олафа Шольца.

Про це повідомив сам Роберт Габек в інтерв'ю ARD.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна може отримати Taurus: Габек обіцяє підтримку

На відміну від Шольца, Габек заявив про свою готовність розглянути питання про постачання Україні ракет Taurus.

Він зауважив, що постачання зброї завжди були для його уряду одними із "найважчих рішень".

Advertisement

Подібну передвиборчу обіцянку раніше озвучив ще один кандидат на пост канцлера від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц.

Олаф Шольц постійно виступав проти надання ракет Taurus Україні, оскільки це нібито може втягнути Німеччину у війну.

Німецька опозиція назвала умову передачі Україні ракет Taurus

У разі продовження ударів Росії по Україні, Німеччина може спершу зняти обмеження на удари далекобійною зброєю, а вже потім надати ракети Taurus.

Більше по темі Мера Вроцлава викрили у справі, в якій раніше затримували українок Причиною арешту стала купівля диплома, за яку нещодавно затримали викладачок з Одеси.

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) − сімейство німецько-шведських авіаційних крилатих ракет класу "повітря-земля" великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, зокрема важливих точкових та протяжних об'єктів, без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Advertisement

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею надання Україні союзниками далекобійних ракет для самооборони попри незгоду із нею канцлера ФРН Олафа Шольца.