Водночас російський новинний Телеграм-канал АSTRА повідомив, що в Павлово-Посадському міському окрузі збили ще один дрон.

За його словами, на місці падіння уламків збитого дрона немає руйнувань і постраждалих.

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Собянін зауважив, що ППО РФ у Раменському міському окрузі нібито збила БпЛА, що летів на Москву.

У ніч проти 18 листопада безпілотники налетіли на Москву, повідомив мер міста Сергій Собянін.

Безпілотники атакували Брянську область − подробиці

Про збиття безпілотників у Брянській області Росії повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

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Раніше він зазначив, що російська ППО відбиває наліт безпілотників на Брянську область

Напередодні ввечері губернатор зазначав, що над регіоном з інтервалом близько 20 хвилин були виявлені та перехоплені два безпілотники. Про постраждалих та руйнування не повідомлялося.

Більше по темі ГУР показало з чого складається ворожий фанерний безпілотник "Гербера" Наповнення дрона складається з компонентів іноземного виробництва, завезених із Китаю через треті компанії.

Вороже міноборони зазначило, що за ніч російська ППО нібито знищила 59 безпілотників, з них два − Московською областю; 45 − над Брянською; 6 − над Курською; три − над Бєлгородською, а ще три − над Тульською областю.

Дрони налетіли на аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї

У ніч проти 15 листопада безпілотники налетіли на військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї.

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Один безпілотник упав на приватний будинок у станиці Полтавської Краснодарського краю. Будівля зазнала ушкоджень.

Унаслідок падіння БпЛА нібито пошкоджена господарська споруда.

20 жовтня Сили оборони України вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2" у Липецькій області РФ.