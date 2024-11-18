Російський дрон "Гербера", який може нести бойову частину та проводити радіоелектронну розвідку, має китайський двигун та інші іноземні компоненти, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Росіяни атакують Україну дронами Гербера з китайськими двигунами

Росіяни збирають дрон на заводі в місті Єлабузі в Республіці Татарстан.

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"Гербера" імітує Shahed-136 або "Герань-2" й використовується Росією для перевантаження української ППО.

Фото: Головне управління розвідки Міноборони України / Телеграм

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Дрон містить чіпи та інші деталі виробництва Analog Devices та Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нідерланди), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія) і XLSEMI (КНР).

"Гербера" оснащений китайською камерою Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Фото: Головне управління розвідки Міноборони України / Телеграм

Більше по темі Росія заявила про наліт безпілотників на Москву Водночас на Брянську область у Росії налетіли понад 20 дронів.

Двигун БпЛА DLE60 виготовляє китайська компанія Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Влітку цього року вона потрапила під санкції США за постачання деталей Росії.

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Випущена по Україні північнокорейська ракета має майже 300 іноземних компонентів

Випущена по Україні ракета РФ налічує майже 300 компонентів іноземного походження.

Згідно з даними, ці елементи забезпечують навігацію ракети. Вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії, Тайвані тощо.

Імпортна мікроелектроніка є основою всіх типів російських ракет.