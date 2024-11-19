Після дозволу на удари далекобійною зброєю по Росії від Сполучених Штатів, імовірно, слідуватимуть більше європейських країн, повідомив Укрінформ, цитуючи топдипломата Євросоюзу Жозепа Борреля.

Країни ЄС можуть дозволити далекобійні удари по РФ − подробиці

"Сполучені Штати ухвалили важливе рішення, і я, безумовно, йому аплодую. Після тривалих обговорень президент Байден дозволив використання далекобійної зброї на 300 км всередині російської території. Це дуже хороша новина для українців. Вони просили про це. Зараз США надали такий дозвіл. В Європі це питання належить до національної компетенції", − сказав Боррель.

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Він зазначив, що деякі з країн-членів вже роблять це – відкрито дозволяють Україні використовувати надану зброю проти російських військ на російській території. Інші роблять так, не роблячи гучних заяв. Ще є категорія країн, які вчора під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, просто промовчали під час обговорення цього питання.

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"Але я впевнений, що вони послідкують за прикладом США, дозволять українцям використовувати зброю, щоб боротися проти російських військ всередині російської території, тому що саме з російської території вони піддаються атакам", − наголосив Боррель.

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Високий представник ЄС зазначив, що сьогодні це обговорять.

"Сподіваюся, що країни-члени будуть слідувати рішенню США", − додав топдипломат Євросоюзу.

США офіційно підтвердили дозвіл Україні на далекобійні удари по РФ

Чинний президент США Джо Байден офіційно дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

18 листопада керівник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив дозвіл адміністрації США Україні використовувати ракети дальністю до 300 км для ударів углиб Росії.

17 листопада чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS углиб території Росії.