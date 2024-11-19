Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12000 «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Рада ухвалила держбюджет-2025

«Рада схвалила в цілому проєкт Бюджету 2025», - зазначив він.

За інформацією Железняка, документ підтримали 257 народних депутатів.

«Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Дохід - 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту №11416д). Ще очікуємо в у наступному році зовнішнє фінансування 38,4 дол. млрд», - додав нардеп.

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Рада схвалила держбюджет-2025 у першому читанні

8 листопада Кабмін схвалив проєкт держбюджету до другого читання, збільшивши видатки на 50 млрд грн.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Перше читання не передбачає суттєвих змін в проєкті бюджету.

20 вересня міністр фінансів України Сергій Марченко представив у парламенті проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Доходи загального фонду держбюджету (без грантів та міжбюджетних трансфертів) заплановані у сумі 2,007 трлн грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що у 2025 році Кабінет Міністрів очікує збільшення доходів державного бюджету майже на 30%, а видатків − на 20%.

13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн гривень, а видатки − 3,6 трлн гривень.