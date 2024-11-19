Норвезький неонацист Андерс Брейвік, засуджений на 21 рік позбавлення волі за два теракти, з'явився в суді з вибритими на голові буквами Z (символом держави-терориста у війні проти України), повідомив УНІАН.

Брейвік закликає до звільнення та підтримує Путіна − подробиці

Під час засідання злочинець заявив про бажання отримати умовно-дострокове звільнення та виступив із промовою на підтримку Росії, Ірану, Китаю та КНДР.

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Він наголосив, що не кається за теракти 22 липня 2011 року, коли підірвав бомбу в Осло, убивши 8 осіб і поранивши понад 200, а потім відкривши вогонь на острові Утейя, убивши загалом 77 людей.

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Хто такий Андерс Брейвік − що відомо

Андерс Беринг Брейвік − норвезький ультраправий неонацист, німецький неоязичник, організатор і виконавець вибуху в центрі Осло.

Він почав цікавитися політикою ще в підлітковому віці, підтримував консервативні та праворадикальні погляди. На сторінках у різних соціальних мережах висловлював занепокоєння расовими стосунками між норвежцями та іноземцями, зокрема мусульманами.

22 липня 2011 року терорист підірвав машину з вибухівкою біля урядового комплексу в Осло, а потім поїхав на острів Утойя, де розстріляв 69 учасників молодіжного табору правлячої Робітничої партії.

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Він заявив про ненависть не стільки до іноземців, скільки до "зрадників" серед норвежців, а табір на острові Утойя обрав мішенню тому, що той слугував поширенню згубних, як він гадав, ідей мультикультуралізму та соціалізму.

Суд засудив Брейвіка до 21 року в'язниці, що є максимальним терміном за місцевим законодавством.