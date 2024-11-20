У ніч проти 20 листопада дрони налетіли на 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міноборони Росії в Новгородській області, повідомили російський новинний Телеграм-канал АSTRА та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Дрони атакували російський арсенал у Новгородській області − що відомо

Цей арсенал розташований у селищі Котово Окуловського району. На відео від АSTRА можна почути звуки, схожі на проліт дрона та вибухи в селищі.

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Як зазначив Андрій Коваленко, там зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", ракети "Іскандер", KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор".

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Губернатор області Андрій Нікітін своєю чергою підтвердив наліт безпілотників, але не повідомив про руйнування.

За словами Коваленка, сьогодні вночі в Бєлгородській області дрони налетіли на завод компанії ЕФКО, який виготовляє вантажні дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях.