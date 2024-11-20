У ніч проти 20 листопада дрони налетіли на 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міноборони Росії в Новгородській області, повідомили російський новинний Телеграм-канал АSTRА та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
Дрони атакували російський арсенал у Новгородській області − що відомо
Цей арсенал розташований у селищі Котово Окуловського району. На відео від АSTRА можна почути звуки, схожі на проліт дрона та вибухи в селищі.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Як зазначив Андрій Коваленко, там зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", ракети "Іскандер", KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор".
Губернатор області Андрій Нікітін своєю чергою підтвердив наліт безпілотників, але не повідомив про руйнування.
За словами Коваленка, сьогодні вночі в Бєлгородській області дрони налетіли на завод компанії ЕФКО, який виготовляє вантажні дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях.
Норвезький неонацист Брейвік під час суду підтримав авторитарні режими
Дрони налетіли на Самарську область: удар по нафтобазі
Згодом АSTRА повідомила і про наліт безпілотників на нафтобазу в Самарській області.
Як зазначається, в селищі Сосновка в Безенчукському районі Самарської області перекрили в’їзд після дронового нальоту БпЛА.
Згідно з картами, поруч із селом розташована нафтобаза, яку й намагалися атакувати дрони.
Міноборони країни-агресора заявило, що протягом ночі 20 листопада російська ППО нібито знищила та перехопила 44 українських дронів, зокрема 20 − над Новгородською областю, 5 − над територією Курської області, 4 − над територією Орловської області, по 3 БПЛА збили над територіями Бєлгородської, Тульської та Тверської областей, по 2 БПЛА знищили над територіями Брянської, Московської та Смоленської областей.
Росія заявила про наліт безпілотників на Москву
У ніч проти 18 листопада безпілотники налетіли на Москву.
ППО РФ у Раменському міському окрузі нібито збила БпЛА, що летів на Москву.
За словами мера міста, на місці падіння уламків збитого дрона немає руйнувань і постраждалих.
У ніч проти 15 листопада безпілотники налетіли на військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї..