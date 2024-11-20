Норвегія більше не надаватиме автоматичний притулок усім українцям, повідомив норвезький уряд.

Українці в Норвегії: що змінилося в правилах отримання притулку

Від початку повномасштабної війни Норвегія запровадила режим колективного захисту, який автоматично надавав притулок усім українцям.

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Країна вже прийняла близько 85 тис. українських біженців.

Міністерка юстиції Емілі Енгер Мель зазначила, що Норвегія не може взяти на себе непропорційно велику кількість внутрішньо переміщених осіб порівняно з іншими скандинавськими країнами.

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Імміграційна служба країни окремо розглядатиме заявки про притулок мешканців шести західних областей України: Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області.

Уряду пояснив рішення суттєвим навантаженням на соціальну інфраструктуру, зокрема житловий фонд, медичні послуги та школи, у містах, які прийняли найбільше українців.

Мель додала, що серед українців зростає частка чоловіків, більшість із них є особами призивного віку.

За останні два роки Норвегія поступово запроваджує жорсткіші умови надання притулку. Основна мета цих змін — скоротити кількість нових заявників і заохотити українців до працевлаштування.

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Норвегія почала відмовляти у наданні притулку деяким українцям

Норвезький уряд у вересні вже почав відмовляти деяким українцям у наданні тимчасового притулку.

Заявки кількох українських біженців відхилили, однак нікого не вислали з країни примусово, проте деяким українцям відмовили в наданні місця проживання.

У травні уряд Норвегії запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді правила колективного захисту для всіх українців втратило свою чинність.

Норвезький уряд виділив 100 млн крон (близько 9,5 млн доларів) для продовження місії з евакуації тяжко поранених українців для лікування у Європі.