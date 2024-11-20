За майже три місяці роьоти сервісом шлюбу онлайн у «Дії» скористалися 1 170 пар, повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Скільки пар одружилися через «Дію»

«Шлюб онлайн працює вже 3 місяці, і за цей час 1 170 пар одружилися в «Дії». В умовах війни шлюб онлайн є особливо важливим, це топпослуга для військових та пар, які перебувають на відстані», - ідеться в повідомленні.

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Федоров зазначив, що цей сервіс є революційним не лише для України, а й для всього світу, оскільки це перший у світі повний цикл одруження в смартфоні.

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Реєстрація шлюбу в «Дії» навіть потрапила в список найкращих винаходів світу від «Time», а також стала трендом в українських соцмережах.

У "Дії" офіційно запрацював сервіс онлайн-одруження

З 9 вересня українці можуть укласти шлюб онлайн через застосунок "Дія". Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку — від подання заяви до одруження.

Одружитися в "Дії" можуть всі повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, ID-картку чи закордонний паспорт у застосунку та не перебувають в іншому шлюбі.

У застосунку можна визначити, що робити з прізвищем після одруження: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.