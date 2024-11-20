Президент Світового Конґресу Українців (СКУ) Павло Ґрод звернувся з промовою до Комітету зовнішньої політики парламенту Данії під час офіційного візиту до країн Північної Європи.

Ґрод висловив вдячність парламентарям Данії за систематичну підтримку України, яка “надає приклад іншим державам”.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фото: СКУ/Facebook

Advertisement

“Данія дійсно є прикладом для світу на всіх рівнях, і ваша відданість – від волонтерів до створення громадських організацій, надихає нас. Щиро дякуємо за ваш лідерство”, – сказав Ґрод.

Також відбулася коротка розмова Президента СКУ й міністра закордонних справ Данії Ларса Люкке Расмуссена. Сторони обговорили аспекти посилення підтримки України.

Більше по темі Норвегія більше не гарантуватиме автоматичний притулок для українців Заявки від людей із західної частини України розглядатимуться індивідуально.

Фото: СКУ/Facebook

До складу делегації СКУ в Данії також увійшли Віцепрезидент СКУ в Північній Європі Роман Микитенко, Голова Асоціації українців Данії Леся Ігнатик-Еріксен, голова найбільшої української організації в країні “Ластівка” Леся Рихальська, а також перший секретар Посольства України в Королівстві Данія Богдан Кость.

Advertisement

Також Президент СКУ зустрівся з мером Копенгагена Єнсом-Крістіаном Люткеном Єнсеном – йшлося про інтеграцію вимушених українських переселенців у данське суспільство.

Фото: СКУ/Facebook

Напередодні Павло Ґрод зустрівся з Генеральною секретаркою Данської ради у справах біженців (DRC) Шарлоттою Сленте, щоб обговорити гуманітарні зусилля та виклики, які стоять перед Україною та українською діаспорою.

Advertisement

Ґрод наголосив на важливій ролі DRC, де понад 800 співробітників працюють всередині України. Шарлотта Сленте поділилася інформацією про значну роботу DRC, підкресливши важливість координації з місцевими органами влади та громадянським суспільством.

Фото: СКУ/Facebook

Після Данії Президент СКУ продовжить візит, зокрема вирушить до Швеції, Норвегії та Фінляндії. Місія, яка має на меті зміцнення підтримки України, розв’язання актуальних проблем українських біженців та привернення уваги до важливих гуманітарних й історичних питань, триватиме до 25 листопада.