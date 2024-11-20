Верховна Рада України виділила 55,1 млрд гривень на модернізацію потужностей оборонно-промислового комплексу з держбюджету на 2025 рік, повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

ВРУ підтримала виділення 55,1 млрд гривень на оборону − подробиці

Верховна Рада України підтримала проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік, приділивши особливу увагу розвитку оборонно-промислового комплексу.

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Зокрема, було збільшено фінансування Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості до 55,1 млрд гривень для втілення заходів щодо модернізації оборонно-промислового комплексу.

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Міністерство зауважило, що це на 15,3 млрд гривень більше, ніж у 2024 році.

Кошти, передбачені в бюджеті-2025, використають на технологічне оновлення виробничих потужностей для підвищення обороноздатності України.

У держбюджеті на 2025 рік передбачили понад 2 трлн гривень на виробництво та закупівлю зброї.

Рада схвалила проєкт держбюджету на 2025 рік

19 листопада Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12000 "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

8 листопада Кабмін схвалив проєкт держбюджету до другого читання, збільшивши видатки на 50 млрд гривень.

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31 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік.

20 вересня міністр фінансів України Сергій Марченко представив у парламенті проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".