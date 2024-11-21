Служба безпеки України затримала двох агенток Головного розвідувального управління Росії, які знаходили й передавали координати ЗСУ в Київській і Чернігівській областях.

СБУ затримала агенток ГРУ, які коригували вогонь по Київщині та Чернігівщині

Агентки спілкувалися із російським куратором через акаунти членів своїх родин.

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Щоб шпигувати за об’єктами ЗСУ зрадниці мали встановити поблизу відповідних будівель приховані відеокамери.

Вони також намагалися встановити маршрути переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп, які охороняють повітряний простір на Київщині та Чернігівщині.

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СБУ викрила обох агенток, до того як ті придбали мінікамери відеоспостереження.

У затриманих вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворожу розвідку.

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Яке покарання загрожує агенткам ГРУ, які коригували вогонь по Київщині та Чернігівщині

Слідчі повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисницям загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила агента російських спецслужб у Києві, який коригував атаки росіян

Служба безпеки раніше схопила агента російських спецслужб у Києві, який коригував атаки росіян.

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Зловмисник намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір столиці та регіону, зокрема над ТЕЦ.

Зрадник також намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області.