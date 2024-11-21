Угорщина збирається встановити систему протиповітряної оборони в північно-східній частині країни через загострення ситуації в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністр оборони Угорщини Крістофа Салаї-Бобровніцького.

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Угорщина готується до можливої ескалації

Салаї-Бобровніцький заявив про розміщення нових систем ППО на північному сході країни, що межує з Україною.

Це рішення було прийнято після того, як президент Росії Володимир Путін знизив поріг застосування ядерної зброї, а Україна вперше використала американські ракети ATACMS для ударів по території Росії.

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Москва розцінила ці дії як серйозну ескалацію конфлікту.

"Ми все ще сподіваємося на мирне вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. Але ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій", - сказав Салаї-Бобровніцький.

Угорщина, будучи членом НАТО та ЄС, прагне забезпечити свою безпеку в умовах зростаючої напруженості.

Міністр не уточнив, які саме системи ППО будуть розгорнуті. Відомо, що угорська армія має на озброєнні французькі системи "Містраль", придбані спільно з іншими країнами ЄС.