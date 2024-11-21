Угорщина збирається встановити систему протиповітряної оборони в північно-східній частині країни через загострення ситуації в Україні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністр оборони Угорщини Крістофа Салаї-Бобровніцького.
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Угорщина готується до можливої ескалації
Салаї-Бобровніцький заявив про розміщення нових систем ППО на північному сході країни, що межує з Україною.
Це рішення було прийнято після того, як президент Росії Володимир Путін знизив поріг застосування ядерної зброї, а Україна вперше використала американські ракети ATACMS для ударів по території Росії.
Москва розцінила ці дії як серйозну ескалацію конфлікту.
"Ми все ще сподіваємося на мирне вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. Але ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій", - сказав Салаї-Бобровніцький.
Угорщина, будучи членом НАТО та ЄС, прагне забезпечити свою безпеку в умовах зростаючої напруженості.
Міністр не уточнив, які саме системи ППО будуть розгорнуті. Відомо, що угорська армія має на озброєнні французькі системи "Містраль", придбані спільно з іншими країнами ЄС.
«Загроза ескалації українсько-російської війни є більшою, ніж будь-коли», - сказав Салай-Бобровніцький.Угорщина, член НАТО і Європейського Союзу, межує з Україною.
Міністр не уточнив, які саме частини угорської системи протиповітряної оборони будуть встановлені на північному сході країни.
Угорські військові, які наразі проходять програму модернізації, придбали французькі системи протиповітряної оборони «Містраль» разом з чотирма іншими країнами ЄС.
У 2020 році Угорщина погодилася придбати системи протиповітряної оборони NASAMS у норвезької компанії Kongsberg та американського виробника зброї Raytheon Technologies.
Зеленський назвав умову для двосторонньої угоди з Угорщиною
Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна та Угорщина укладуть двосторонню угоду, коли Угорщина підтримає членство України у НАТО.
За словами Зеленського, двостороння угода − це "насамперед про повагу між країнами".