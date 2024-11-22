Центр національного спротиву повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях України місцеві колаборанти розпочали набір “волонтерів” для проведення святкування 80-річчя перемоги у Москві.

Варто наголосити, попри те, що святкування ювілею заплановане на травень наступного року, Кремль вже розпочав активну підготовку до пропагандистського шабашу, який росіяни називають «святкування».

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Росіяни активно готуються святкувати 80 років Перемоги - подробиці

Вже представлено логотип та програму заходу, а для обслуговування цих заходів заплановано покласти на плечі тисяч "добровольців" з різних куточків Росії, зокрема, з окупованих територій України.

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Повідомляється, що російські окупанти планують максимально задіяти у пропагандистських акціях, присвячених "перемозі Росії над нацизмом", так звані делегації з території терористичних утворень "Л/ДНР", тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей, а також анексованого Криму.

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Відомо, що ще на початку листопада в окупованих школах українським дітям проводили лекції про "дружбу поневолених народів" до так званого дня "народного єднання".

У Центрі національного спротиву наголошують, пропаганда є воєнним злочином, як і прямий напад на цивільні об'єкти.

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Кожен, хто підтримує кремлівську пропаганду, буде притягнутий до відповідальності, зазначають у ЦНС і вказують, що повідомити про злочинців можна за посиланням.

ПАРЄ закликає посилити санкції проти пропагандистів РФ

У жовтні цього року парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Пропаганда і свобода інформації в Європі" більшістю голосів.

Асамблея визнала, що для авторитарних режимів, таких як Російська Федерація, пропаганда є невіддільною частиною їхньої війни проти демократії.

Документ вказує на необхідність ефективної та скоординованої боротьби зі шкідливою пропагандою.