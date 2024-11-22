Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск занепокоєний зростанням ризику глобального конфлікту після того, як Росія завдала ракетного удару по Україні гіперзвуковою балістичною ракетою.

Про це повідомляє Reuters.

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Польща закликає до посилення оборони на тлі ескалації конфлікту в Україні

Цей удар, за словами президента Росії Володимира Путіна, був відповіддю на дії США та Великобританії, які дозволили Україні атакувати російську територію західною зброєю.

Президент України Володимир Зеленський розцінив цей ракетний удар як чергову ескалацію напруженості, особливо після появи північнокорейських військ на території Росії.

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"Війна на сході досягає критичної точки, і ми відчуваємо наближення невідомості", - заявив Туск на конференції вчителів.

Він зазначив, що конфлікт набуває загрозливих масштабів, а останні події свідчать про реальну небезпеку переростання його у глобальне протистояння.

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Партія чинного прем’єра Польщі Дональда Туска проводить праймеріз, щоб визначити свого кандидата у президенти Польщі.

Польща, яка має спільні кордони з Україною, Росією та Білоруссю, активно закликає країни НАТО збільшити витрати на оборону. Сама Польща планує виділити 4,7% свого ВВП на посилення армії у 2025 році.

Україна перша у світі зазнала удару міжконтинентальною балістичною ракетою

У ніч проти 21 листопада росіяни вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, повідомляв очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває експертиза нової російської ракети, яка була застосована під час останньої атаки на Україну. 

Ця ракета має характеристики міжконтинентальної балістики.

Речник ЄС Пітер Стано засудив застосування Росією міжконтинентальної ракети проти України та назвав це черговою ескалацією з боку Кремля.

Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України повідомляв, що Україна - перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету.

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